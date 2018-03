Sergio Ramos y Pilar Rubio presentan a Alejandro, su tercer hijo

Sergio Ramos y Pilar Rubio han sido padres por tercera vez. El futbolista del Real Madrid tenía permiso del seleccionador para incorporarse más tarde a la concentración, puesto que su pareja se había puesto de parto. Estuvo a su lado durante el nacimiento del pequeño, que tal y como anunciaron los dos en sus redes sociales “nació a las 18:24 horas del domingo y ha pesado 3,1 kg”.

La gran incógnita era saber el nombre del tercero de la familia Ramos Rubio. Tras descartar ponerle como el rockero favorito de ella, puesto que el central no quería, han decidido llamarle Alejandro. “Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, Pilar Rubio”, dijo el capitán de España en su cuenta de Twitter.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS

