Las resurrección de los señalados de Zidane

Hay un grupo notable en el vestuario del Real Madrid que recibe con los brazos abiertos el parón por selecciones. Para ellos no es un marrón, es todo lo contrario. Es más bien fiesta nacional. Bale, Isco Alarcón, Borja Mayoral, Dani Ceballos y Luca Zidane adquieren su mejor nivel cuando juegan con sus países.

Bale ha recuperado la sonrisa con Gales. El ’11’ hizo tres goles ante China y se volvió a sentir importante. Líder. Todo lo que no muestra cuando juega con el Real Madrid renace tras enfundarse la camiseta de su país. Gareth no tiene problemas para agarrar la bandera de su nación dirigiéndola hacia la victoria. Con los británicos no hay dolores y tampoco dudas. Es todo lo que el club blanco siempre ha esperado que sea.

Otro que se transforma con su selección es Isco. El malagueño tiene momentos con el Real Madrid. Cuando se siente importante su confianza crece y su fútbol fluye, pero cuando esto no es así tiende a desaparecer. Asensio y Lucas le han pasado por la derecha a pesar de que Zidane siempre confió en su juego. Con España esto no pasa. Lopetegui saca lo mejor del andaluz y frente a Alemania se vio. Alarcón renace.

Líder y goleador

Dani Ceballos es otro ejemplo de lo mucho que crece con España. Si con Zidane no cuenta con todos los minutos que a lo mejor debería tener, con Celades es el líder de la Sub 21. Se enfunda la camiseta roja, se pone el brazalete de capitán y empieza a dirigir a un bloque que apunta al Europeo y, con un poco de suerte, a los Juegos Olímpicos.

Algo parecido le pasa a un Borja Mayoral que demuestra siempre que le dan la oportunidad -menos de las que le gustaría- que tiene el gol en la sangre. Ante Irlanda hizo tres dianas para ganar un partido clave que permite a la Sub 21 seguir con paso firme hacia el torneo continental.

Por otro lado, Luca Zidane también disfrutó jugando los 90 minutos con Francia Sub 20 ante Estados Unidos con Zidane presente. La situación del arquero es diferente a la del resto, ya que al ser tercer portero sus oportunidades con el primer equipo son mínimas, pero sí juega siempre que puede con el Castilla.