Beckham se quiere llevar a Cristiano a la MLS

David Beckham se quiere llevar a Cristiano Ronaldo a los Estados Unidos. El ex madridista es copropietario de una nueva franquicia en Miami que empezará a jugar en la MLS a partir 2020. El británico ya está perfilando un proyecto que apunta a ambicioso. Según publican medios ingleses como The Mirror o Daily Mail, el ex jugador tiene apuntados varios nombres como el del portugués o el de Rooney. De momento, debería convencer a ambos.

En el plano de entrenadores también sueña a lo grande y baraja nombres de mucho peso. El primero en su agenda es Carlo Ancelotti, con el que coincidió en el PSG, aunque también está su ex compañero Zidane o el que fuera su técnico en Los Ángeles Galaxy, Bruce Arena.

“Quiero que Miami sea el mejor de la MLS”, ha asegurado un Beckham que recibió el visto bueno para su franquicia a finales de enero. David jugó en los Estados Unidos durante seis años.