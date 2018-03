El Real Madrid siembra el pánico en Turín

El martes 3 de abril está a la vuelta de la esquina. Y no será un día cualquiera. El Real Madrid visitará a la Juventus en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League, y en Turín empiezan a tener algo de miedo… O al menos respeto, mucho respeto. Los de Allegri no son un rival cómodo para el conjunto blanco y los números están ahí, pero peor sensación tienen los italianos, que se van a ver las caras con el campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League, el Rey de Europa.

Y las últimas declaraciones de dos jugadores bianconeros demuestran que en Turín hay cierto temor ante el cruce contra el Real Madrid. Por un lado, el francés Blaise Matuidi ha dicho lo siguiente: “Eliminar al Real Madrid será difícil, pero la Juve lo tiene todo para hacerlo. Es un partido muy importante para nosotros, lo sabemos. Un partido complicado porque son un gran equipo, son los vigentes campeones de Europa. Sabemos que podemos crearles problemas, haremos todo lo posible en el partido de casa. Podemos hacerlo, jugamos en casa y lo daremos todo”.

Benatia, preocupado por la baja de Pjanic

El galo mantiene cierto optimismo y confía en poder la sorpresa, pero reconoce que batir al campeón de Europa va a ser muy complicado. Peor todavía lo ve Benatia, que considera clave la baja de Pjanic en el partido de ida: “Yo no podré jugar la ida, pero en defensa tenemos esperanza. Gente como Barzagli y Rugani han demostrado siempre estar a la altura. Me preocupa la ausencia de Pjanic, aunque Marchisio y Betancur son grandísimos jugadores, pero su juego es distinto y cuando no está el equipo se resiente porque tiene una calidad increíble”.

“Las posibilidades estan 50-50. La Juve es capaz de pasar la eliminatoria. El año pasado eliminamos al Barcelona y nos clasificamos. Además, sabemos que el Real Madrid lo dará todo en la Champions porque ya ha perdido la liga, pero estamos convencidos de que podemos hacerlo bien. El Real es un grande, juegan para ganar todo, también la Champions”, añadío el central marroquí.

Cabe recordar que la Juventus tiene las bajas por sanción de Benatia y Pjanic para la ida, mientras que son duda Álex Sandro y Khedira, que están tocados. El que sí llegará es Chiellini, que va a forzar para jugar en el Juventus Stadium el 3 de abril.