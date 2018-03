Isco renace con España

Cuando viste la camiseta de la Selección española es otro. En su peor momento de la temporada con el Real Madrid, Isco mostró su mejor versión con España en el duelo ante Alemania donde fue uno de los hombres más destacados en la hora de partido que disputó en Düsseldorf. Y es que la magia del malagueño volvió a relucir a las órdenes de Julen Lopetegui.

Porque el entrenador vasco siempre confió en él en las buenas y en las malas. Cuando la pasada temporada no era importante para Zidane, en la Selección española sí lo fue y cuando se consolidó en el once del entrenador galo, la rompió con el combinado nacional y su tremenda exhibición ante Italia demuestra esta teoría. Así que en la noche del pasado viernes, el del Arroyo de la Miel volvió a demostrar que su rendimiento en su club y la selección no es correlativo.

Y es que desde el primer minuto de partido se vio a un Isco participativo y con ganas que nada tiene que ver con el jugador apático que se ha visto en los últimos partidos con el Real Madrid. Sus continuas asociaciones con jugadores de gran calidad como Silva, Iniesta o Thiago hicieron que España fuera superior a la actual campeona del mundo. Es más, el jugador del Real Madrid, con 1-1 en el marcador, estuvo a punto de anotar el segundo tanto de la Selección pero se topó con un buen Ter Stegen.

Un fijo para el Mundial

De cara al Mundial hay una cosa obvia y es que Isco va a estar en la lista de 23 convocados y va a disputar su primera gran fase final con España. Y además, todo hace indicar que formará parte del equipo titular de Julen Lopetegui en el primer partido ante Portugal. Pase lo que pase en el Real Madrid en estos dos últimos meses de competición.

Porque en su peor momento de la temporada, y con el sitio perdido en el once de Zidane, Julen Lopetegui confió en Isco y le alineó en el equipo titular en el que podría ser el once tipo que se estrene en el Mundial a excepción de Busquets y con la duda de quién será el delantero. Así que a un mes vista, el tridente formado por Silva, Isco e Iniesta parece innegociable para un seleccionador que siempre ha dado la cara por el talentoso jugador del Real Madrid.