Sergio Ramos veta a Pilar Rubio un nombre para su tercer hijo

Sergio Ramos será padre por tercera vez en las próximas fechas junto a Pilar Rubio. El capitán del Real Madrid ya ha tenido dos retoños con la presentadora y la familia no para de crecer. Sergio Jr. y Marco dan felicidad a una pareja que ahora no se pone de acuerdo en el nombre de su siguiente vástago, tal y como indicó la madre.

“Ojalá le llamásemos Axl, a mí me encanta pero a Sergio no le gusta”, comentó Pilar Rubio a la revista Hola. La presentadora, fanática del rock y de la banda Guns and Roses, quiere ponerle el nombre del líder del grupo a su próximo hijo, una idea a la que Sergio Ramos no está dispuesto a acceder por el momento.

Veremos si Pilar consigue convencer a su marido para que cambie de parecer, aunque siempre se ha sabido que Sergio es mucho más fanático del genero flamenco que del rockero.