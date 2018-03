Sergio Ramos responde a Piqué: “Es cierto que el grupo de WhatsApp existe, pero yo no lo leo”

Sergio Ramos ha contestado a las declaraciones de Gerard Piqué en una carta que publicó en el medio The Players Tribune en la que aseguraba que su grupo favorito de WhatsApp era que compartía con jugadores del Real Madrid donde les picaba por la notable diferencia de puntos que hay entre ambos equipos en la Liga.

Tras estas palabras, Sergio Ramos no dudó en contestarle en la flash interview que le hicieron en Deportes Cuatro. “Es cierto que ese grupo existe, pero yo no lo leo, porque me quité hace tiempo de Whatsapp y así vivo más tranquilo”, comentó el central.

Por la noche, en diferentes programas de radio, confirmaron que Sergio Ramos no tiene Whatsapp. Donde sí es más activo el capitán de la selección española y del Real Madrid en las redes sociales. Tanto en Twitter como en Instagram el camero suele subir muchas imágenes.