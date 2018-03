Florentino: “El Madrid siempre quiere aquello que parece imposible”

El Real Madrid tiene un nuevo premio en sus vitrinas. Este viernes Florentino Pérez ha recibido como máximo mandatario de la institución el Trofeo EFE al mejor club iberoamericano del año. Un título que hasta la fecha había sido individual. De hecho, el pasado curso lo recibió otro madridista, Keylor Navas.

El presidente del conjunto blanco ha recogido el premio durante la inauguración de la exposición fotográfica “Ronaldo: O menino de Ouro”. Un recorrido por la vida y la trayectoria de Cristiano.

Luis Villarejo, director de deportes de EFE, entregó el galardón a Florentino y dio paso a sus palabras.“Es un placer recoger este premio, tenemos vínculos históricos y emocionales con Iberoamérica. Tenemos millones de seguidores allí que nos muestran su cariño”.

Asimismo, el presidente no quiso pasar por alto el gran año del club: “El 2017 fue el mejor de nuestros 116 años de historia. Este club volvió a hacer historia frente a la Juventus, segunda Champions consecutiva, algo que no se había logrado. Este equipo ha entrado en la leyenda del club y del fútbol. Zidane ha sido reconocido como el mejor entrenador del mundo, como Cristiano con el Balón de Oro y el The Best. Además, cinco jugadores del Madrid han sido incluidos en el equipo ideal de la FIFA. Será difícil repetir la gesta pero lo intentarán, como siempre. El Madrid siempre quiere aquello que parece imposible”.

“El Real Madrid es un generador de sueños e ilusiones y un transmisor de valores. Quiero destacar de los jugadores iberoamericanos a Di Stéfano, que cambió la historia del Madrid y del fútbol”, concluyó el presidente.