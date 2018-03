Theo Hernández estrena look y se tiñe de rubio platino

Theo Hernández, futbolista del Real Madrid, ha sorprendido a todos al compartir en las redes sociales su nuevo look al teñirse de rubio platino. El lateral izquierdo no ha sido llamado por su selección, por lo que se encuentra en la capital de España ejercitándose con los no internacionales.

El francés publicó un Instagram stories donde se le veía con un tinte en el pelo, para un rato después desvelar que se había teñido de rubio platino. Theo Hernández dejó pasar una hora entre el inicio de su sesión de peluquería y desvelar finalmente el resultado para crear expectación entre sus seguidores.

Así, el lateral izquierdo ha pasado de lucir su moreno natural a un rubio platino. Su pareja, Adriana Pozueco, también compartió la nueva imagen de Theo Hernández al subir a las redes sociales una fotografía junto a él al salir de la peluquería.