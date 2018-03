Sergio Ramos quiere superar a Casillas: “Me gustaría ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta de España”

Sergio Ramos, capitán de la Selección y del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al Alemania – España. El central de Camas manifestó su deseo de convertirse en el futbolista que más internacionalidades sume con el combinado nacional.

Su partido 150 con España

“Es un momento especial, todo pasa muy rápido. Sigo manteniendo la ilusión intacta de representar a mi país. No existe nada más bonito. No soy conformista y mientras mantenga este espíritu ganador seguiré representando a este equipo, siempre y cuando me llamen. Me gustaría ser el jugador que más veces ha vestido esta camiseta, pero no será fácil.

Final contra Alemania en 2008

“Fue una final durísima. La ganamos gracias al gol de Fernando Torres, pero hasta el último momento estuvieron apretando. Fue un choque de generaciones”.

Madridistas en la Selección

“Las generaciones van cambiando y el fútbol va sacando nuevos jugadores. Ahora hay más del Real Madrid que del Barcelona, pero no hay ninguna diferencia. La filosofía del Barça antes hacía más hincapié en la filosofía de la Selección y ahora está más equilibrada. Hay más jugadores de otros equipos en la Selección y eso es bueno para el fútbol español”.

Mundial de Rusia

“Creemos en nosotros y creemos en el grupo. Hemos sido campeones y queremos serlo de nuevo. Somos un equipo a batir, como otras cuatro o cinco selecciones”.