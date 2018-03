Sergio Llull: “Mi regreso está cerca”

Sergio Llull atendió a los medios en la Cena Pirata organizada por Esteban Granero para recaudar fondos a favor de la investigación para el cáncer infantil. El jugador del Real Madrid de baloncesto destacó que su regreso a las canchas está más cerca que lejos y también habló sobre la actualidad de la sección de fútbol.

Su recuperación

“Estoy mejor. La rodilla está respondiendo bien, pero hay que ser pacientes porque es una lesión complicada. Estoy trabajando para estar lo antes posible y lo mejor posible”.

El regreso a las canchas

“Más ganas de volver que yo no tiene nadie. Es un proceso largo y son muchos meses trabajando y sería una pena precipitarse y recaer. El regreso está más cerca”.

“En una hipotética Final Four no me la pierdo. Hay que ir poco a poco y paso a paso”.

Cena Pirata

“Es un honor estar aquí y estar al lado de un fenómeno como Granero, hacen falta más actos así para concienciar a la gente de lo importante que es la investigación para el cáncer infantil y todos debemos aportar nuestro grano de arena”.

Real Madrid – Juventus de Champions

“Confío en el Real Madrid frente a la Juventus. Siempre dan el máximo y esperemos que pase el Madrid”.

Neymar

“Neymar es un gran jugador, no depende de mi, pero, ¿por que no?”.