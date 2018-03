El Liverpool se niega a vender a Salah

Mohamed Salah es uno de los jugadores del momento y eso no hay quién lo discuta. Sus 36 goles en lo que va de temporada han hecho que esté en boca de todo el mundo y en la dirección deportiva del Real Madrid no le quitan el ojo de encima. Y es que el futbolista egipcio está en la lista de posibles fichajes del conjunto blanco de cara a la próxima temporada pero su contratación no será nada fácil.

Principalmente porque el Liverpool no le dejará salir. Según informa ESPN, el equipo inglés se ha cerrado en banda y no le dejará salir bajo ningún concepto este verano. Como publica este medio, citando a un fuente importante dentro del club, el futbolista tiene un contrato de cinco años en el que no se incluye ninguna cláusula de liberación.

Además, el atacante también ha manifestado que es un “sueño” ganar una Premier League con el Liverpool, título que se le resiste al club inglés desde el año 1990. Por ello parece una utopía que el jugador salga de Anfield y más cuando el equipo británico se desprendió Philippe Coutinho, su máxima estrella, el pasado mes de enero.

Precio: 225 millones de euros

Después de ver salir a uno de sus máximos exponentes en el vestuario, Jurgen Klopp no quiere ni oír hablar de una posible marcha de Salah. Así, según publicó ‘The Sun’ hace unos días, el entrenador alemán habría fijado el precio del futbolista en nada más y nada menos que 225 millones de euros. Una cifra que convertiría al delantero en el fichaje más caro de la historia del fútbol y que espantaría a los mejores equipos del mundo ya que no estarían dispuestos a pagar una cantidad similar.

Porque el ex del Borussia Dortmund está enamorado de Salah hasta el punto de que osó compararlo con Mesii diciendo hace unos días que “está en el camino” y también dejó claro que “el último jugador que tuvo tanta influencia en un equipo fue Maradona”.

Y es que los números del delantero egipcio de esta temporada claman al cielo. Con sus 28 goles en Premier League, todo hace indicar que acabará siendo el máximo goleador del campeonato inglés, y además ha conseguido anotar siete goles en Champions League y una en la copa inglesa. Estos 36 goles en 41 partidos le han puesto en la órbita de los mejores equipos del mundo entre los que destaca el Real Madrid, que le quiere como sustituto de Gareth Bale.