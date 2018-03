Bale: “Estoy obsesionado con el golf”

Gareth Bale ha confesado que le “obsesiona el golf”. Cuando no juega al fútbol está en los campos de golf disfrutando de su deporte favorito. Su obsesión es tal que en su propia casa construyó un minigolf y la réplica de tres hoyos de circuitos profesionales (el hoyo 12 del Masters de Augusta, el hoyo 17 del TPC Sawgrass y el Royal Troon’s Postage Stamp).

“Desde que me mudé aquí tenía un terreno encantador y era algo que realmente quería hacer y decidí que me encantaría hacer un sueño realidad, construir un circuito de minigolf en mi casa“, asegura el futbolista del Real Madrid. Es uno de los hobbys favoritos del galés, que empieza a ver cómo el proyecto en el que tanta ilusión había puesto es ya una realidad.

Bale confiesa que ha salido mejor de lo esperado y se muestra muy contento por cómo ha quedado: “Es mucho mejor de lo que pensaba que podría ser y estoy contento por tenerlo aquí y feliz de haber escogido Southwest Greens”. Aún no ha decidido qué hacer cuando cuelgue las botas, lo que sí tiene claro es que quiere seguir dedicándole tiempo.

En declaraciones al diario británico Daily Mail, el galés reconocía que el golf es su obsesión: “Intento jugar al golf todo lo que puedo. De hecho, estoy obsesionado con eso. Realmente no he pensado en qué voy a hacer en veinte años cuando me retire del fútbol, pero espero seguir jugando al golf”.