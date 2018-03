Kondogbia sueña con jugar en el Madrid

La espectacular temporada de Kondogbia en el Valencia no ha pasado desapercibida por las oficinas del Santiago Bernabéu. El Real Madrid está convencido de que el francés puede ser el hombre perfecto para apuntalar el centro del campo del conjunto blanco de cara a la próxima temporada. La entidad de Concha Espina cree que es el recambio perfecto de un Marcos Llorente que no ha terminado de cuajar en su retorno a Chamartín.

El Real Madrid sabe que las negociaciones no serán sencillas. Una vez más se tendrá que poner en conversaciones con el Valencia, ya que todo hace indicar que la entidad de Peter Lim ejercerá la opción de compra de 25 millones de euros. El equipo che no suele facilitar las cosas a los madrileños, en el último mercado de invierno ya lo sufrieron con el canterano Rafa Mir que terminó recalando en el Wolverhampton inglés ante la negativa de los valencianos a negociar con los blancos. Pero en esta ocasión el actual campeón de Europa cuenta a su favor con el deseo del jugador de vestir en algún momento la camiseta blanca.

Cuando todavía era centrocampista del Sevilla, en una entrevista concedida al programa francés Telefoot, no ocultó su sueño de recalar en el conjunto madridista: “¿Una preferencia? El Real Madrid es mi sueño desde que era un niño pequeño. Amo ese club“.

“¿El Real Madrid? Me hace soñar… pero es solo un rumor ahora mismo. Con estos equipos puedo jugar la Champions League”, sentenciaba en 2013 un joven jugador que cinco años después podría ver como su sueño se hace realidad.

Esa temporada el Real Madrid trató de fichar a un jugador que deslumbró en su primera campaña en España. Llegó a Nervión procedente del Lens a cambio de 4 millones de euros y pronto se convirtió en una de las sensaciones del campeonato. Jugó 37 partidos, anotó un gol, dio tres asistencias y con su juventud demostró que estaba preparado para cotas mayores. Los blancos fueron a por él, pero terminó fichando por el Mónaco a cambio de 20 millones de euros.

Meses después y ya como jugador del Mónaco explicó los motivos que le llevaron a no dar el paso hacia el Madrid. “Cuando surgió la cuestión, no se reunían las condiciones para el traspaso. Además, hablé con algunas personas que conocen muy bien el fútbol y me dijeron que era arriesgado para mí”, comentó el jugador en una entrevista al diario L’Equipe.