La Juventus piensa en Ceballos como el nuevo Pirlo

Si hay un jugador del Real Madrid que no puede estar nada contento con su papel esta temporada, ese es Dani Ceballos. El mediocentro sevillano llegó procedente del Betis el pasado verano. No quiso quedarse cedido en el conjunto verdiblanco porque estaba convencido de poder ganarse un sitio en los planes de Zidane. Pero la realidad es que Ceballos apenas ha tenido oportunidades y no parece que vaya a tener mucho protagonismo de aquí a final de temporada. Será uno de los asuntos a tratar este verano en los despachos de Concha Espina, porque el de Utrera tiene varias novias.

Además de Milan y Liverpool, que ya trasladaron su interés por Dani Ceballos a los agentes del futbolista hace bastante tiempo, ahora se une la Juventus. El club bianconero ve en el sevillano un centrocampista especial, muy técnico y capaz de dar ese último pase. La idea de la Juve es que Ceballos sea el nuevo Pirlo, un futbolista que marcó una época en el fútbol italiano durante más de una década.

Y para intentar fichar a Ceballos, la Juventus tiene una estrategia: repetir la misma operación que en su día hicieron con Álvaro Morata. El delantero madrileño se marchó a la Juve a cambio de una cantidad bastante asequible -22 millones de euros-, pero el Real Madrid se guardó una opción de compra poco superior (3o kilos) y dos años después la hizo efectiva, de ahí la vuelta de Morata al club merengue.

Esa es la idea que barajan en Turín para intentar hacerse con los servicios de Dani Ceballos, pues tal y como se está poniendo el mercado y los altísimos precios que se están pagando, acometer el fichaje del mediocentro sevillano sin este tipo de cláusulas se antoja complicado, porque el Real Madrid sabe que Ceballos es un jugador con una gran proyección y pediría una cantidad muy alta para deshacerse definitivamente de él.