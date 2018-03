Isco, en terapia con la Selección

Esto es algo que se ve a simple vista, Isco no está. Con el tramo decisivo de la temporada vislumbrándose en el horizonte, el centrocampista del Real Madrid atraviesa su peor momento en los últimos dos años y ha quedado relegado a la suplencia en el equipo blanco donde le han superado Bale, Marco Asensio y Lucas Vázquez. En medio de este estado de ‘depresión’, el centrocampista tendrá su terapia particular en la Selección española, donde vuelve a los brazos de Julen Lopetegui.

Porque el entrenador vasco siempre ha apostado por el malagueño tanto en las buenas como en las malas. Antes de romperla en el último tramo de la pasada temporada, el seleccionador nacional le dio toda la confianza del mundo con minutos pese a que no jugaba en el Real Madrid y éste le acabó respondiendo convirtiéndose en el faro sobre el que se regía el juego del combinado español. De hecho, su exhibición ante Italia es buena prueba de que todo giraba en torno a Isco. Es más, la clasificación para el Mundial la saldó con cuatro goles (marcó dos más en amistosos) y dos asistencias en unos números que demuestran esta teoría.

Tras copar portadas de todo el mundo tras su partido en el Bernabéu ante la selección italiana, el Real Madrid anunció la renovación de su contrato y con el paso del tiempo el rendimiento de Isco no ha vuelto a ser el mismo. Poco a poco fue perdiendo el sitio en el once de Zidane (no fue titular en el Clásico) y, pese a que fue titular en el duelo de ida ante el PSG, sus minutos jugadores demuestran que ya no es tan importante para el francés como antaño.

En los últimos ocho partidos de Liga Santander que el Real Madrid ha disputado desde el mes de febrero hasta aquí, Isco ha sido suplente en cuatro y titular en otros cuatros. Pero lo más preocupante, es que en los duelos en los que ha formado parte del once como ante el Betis, Leganés o Eibar (ante Levante y Getafe dio una asistencia) se ha visto a un Isco apático y lejos de su mejor nivel. Además, en el duelo de vuelta ante PSG salió al campo a falta de ocho minutos cuando todo estaba decidido. Como el pasado domingo ante el Girona, donde no llegó a los diez minutos en el campo.

Un fijo de cara al Mundial

Pero pese a su estado de forma actual, hay que tener claro que Isco Alarcón será un fijo de cara al Mundial. Con Del Bosque al mando se perdió las dos fases finales a las que optaba por no ser titular en el Real Madrid, pero con Julen Lopetegui como seleccionador las cosas han cambiado para el andaluz y a los hechos hay que remitirse.

Por ello, pese a que no atraviesa por su mejor momento, Isco fue llamado a filas para los próximos amistosos ante Alemania y Argentina, en los que volverá a sentirse futbolista e importante para su técnico. Quizá esta convocatoria ayude para que vuelva a recuperar su mejor nivel y así ser importante para un Zinedine Zidane que siempre se ha declarado un enamorado del mediapunta y que ha demostrado que su confianza en él cuando ha estado bien. Por el bien del Real Madrid, que esto vuelva a ocurrir. Su equipo le necesita de cara al tramo decisivo de la temporada.