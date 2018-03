Icardi se autodescarta para el Madrid: “Quiero tener un largo camino en el Inter”

Ser el personaje secundario de una historia de la vida nunca ha ido con Mauro Icardi y otra vez ha vuelto a demostrarlo cuando perdía fuerza para ser el galáctico del Real Madrid después del Mundial, algo que desvelamos a principios de octubre en OKDIARIO.

El delantero del Inter de Milán ha jurado amor eterno a su todavía club a pesar de los rumores de salida que se llevan sucediendo en torno a él en los últimos meses: “A los 30 años me veo aquí, espero hacer un largo camino”. “Quiero ganar algo con esta camiseta, el Inter no gana trofeos desde hace demasiados años”, afirmó a la revista italiana Undici.

Icardi además ha abierto las puertas de la entidad neroazzurra a su compatriota Leo Messi, con el que no coincidirá en este parón de selecciones por lo que peligra su presencia en el Mundial: “Pienso que jugar con el mejor del mundo aquí en el Inter sería un sueño y estoy hablando de Messi, obviamente”. “Pero él está vinculado al Barcelona y creo que es un sueño casi imposible”, aclaró antes de lanzar campanas al vuelo.

“Si en verano no viene Kane al Real Madrid, vendrá Icardi“, la revelación del director de OKDIARIO Eduardo Inda es lo que precisamente no quería el ariete argentino: ser el plan B de nada. Tan sólo unos meses después, el propio protagonista ha querido tener precisamente ese papel fundamental que no le daban.

Wanda sigue a lo suyo

Su mujer y agente Wanda Nara ha aprovechado este parón de selecciones para seguir engordando el precio de su marido y representado Icardi: “Cada día que pasa su ficha se eleva. En caso de renovación, su precio también aumentaría de manera considerable”. “Mauro hace ruido en el campo, lo demás no importa”, zanjó en La Gazzetta dello Sport.