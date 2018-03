Cappa menosprecia a Zidane: “Con esos jugadores es muy difícil no ganar”

Ángel Cappa se dio a conocer en el mundo del fútbol por ser el segundo de Jorge Valdano. Llegó a formar parte del Real Madrid, pero no le guarda demasiado cariño al club blanco. Más bien lo contrario. Cada vez que puede atiza a todos los estamentos de la entidad, desde la directiva hasta los jugadores. Lo último ha sido el dardo que le ha lanzado a Zidane en una entrevista para BeSoccer: “Si gana tiene su mérito, naturalmente, obviamente. Si tienes a Carvajal, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric o Cristiano, es muy difícil no ganar, ¡muy difícil! Ahora, jugar bien es más difícil, y eso el Madrid no lo ha hecho casi nunca”.

Cappa menosprecia y resta méritos al entrenador francés, que en apenas tres años como profesional ha ganado la friolera de ocho títulos: una Liga, dos Champions, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España. “Por momentos ha tenido buenos partidos. Pero tiene una gran capacidad de definición. Y prácticamente casi todos son ‘cracks’. Lo que ha logrado es que esos ‘cracks’ se lleven bien y salgan bien a jugar. Pero no veo un estilo definido de juego. Juegan porque son jugadores que tienen vuelo y Zidane les abrió la jaula para que vuelen. A veces se encuentran y otras no. No se sabe qué hace el Madrid, a veces presiona, otros no, a veces uno, otras dos… Tampoco hay un concepto claro de ataque”, añade.

Todavía hay más. El argentino, para elogiar a Leo Messi, también ataca a Cristiano Ronaldo: “Cristiano es la pieza de un colectivo en el que define. Es el definidor, de los mejores de la historia. Con una contundencia tremenda, con izquierda, con derecha, cabecea de manera espectacular... Y Messi, además de hacer los mismos goles que él, son más bonitos, y es jugador de toda la cancha. Messi hace jugar a todos los demás y Cristiano depende de todo lo demás para poder definir”.

“Creo que Messi y Cristiano serían complementarios. Messi le daría los pases de gol a Cristiano. Pero la prensa los enfrenta porque están en Barça y Madrid. Cristiano es un gran cabeceador, en eso supera a Messi. Y Messi supera a Cristiano en todo lo demás”, finaliza.