Alisson, más cerca del Real Madrid

No es la primera vez que se vincula a Alisson Becker con el Real Madrid. De hecho, el propio portero hace unos días se mostraba feliz al saber del interés del conjunto madridista en él, al tiempo que decía estar centrado en su actual equipo, la AS Roma. Aunque según las últimas informaciones en Italia, el brasileño podría tomar las maletas el próximo verano rumbo a la capital de España.

Según publica este martes Il Corriere dello Sport, el Real Madrid tendría ya pensada una cantidad para incorporar al joven guardameta. 60 millones es lo que Florentino Pérez estaría dispuesto a poner sobre la mesa , una cifra que difícilmente rechazaría el conjunto presidido por James Pallota.

De producirse dicho fichaje, Alisson pasaría a ocupar la portería blanca los próximos cinco años, a razón de cinco millones por temporada. Otro de los interesados en hacerse con el brasileño es el Liverpool, pero entre los españoles y los ingleses, Alisson lo tiene claro: iría al Madrid. De hecho, los reds ya habrían abandonado la puja por el brasileño, dando por hecho el futuro blanco del brasileño.

A sus 25 años, Alisson se ha convertido en un muro para la Roma. Ha conseguido dejar la portería a cero en 17 de 38 partidos. Muchos de estos encuentros en los que ha sido imbatible se han producido en la Champions League, por ejemplo ante el Atlético o el Chelsea, o el Milan en el caso de la Serie A.

“Será el mejor portero del mundo”

Su compañero en la Roma y también compatriota, Bruno Peres, habla maravillas de Alisson. “Está entre los grandes porteros del mundo, todos estamos contentos con él porque está trabajando duro: se convertirá en el mejor portero del mundo“, señalaba el brasileño en declaraciones a Premium Sport HD, canal de pago de Mediaset Italia.

El lateral brasileño no es ajeno a los rumores que sitúan a Alisson fuera de la Roma el próximo año y ha dejado ver lo que es un secreto a voces: el portero quiere llegar al Madrid. “Existe cierto temor de que algún equipo lo aleje de Roma, pero esto es parte del fútbol: tal vez él tiene el sueño de ir a algún lado, si fuera así no podría desearlo, aunque lo lamentaría … “, concluía Peres, que no quiere que ocurra lo que parece inevitable.