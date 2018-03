Salah: “Tengo un objetivo, pero no lo revelaré hasta final de temporada”

Mohamed Salah continúa sembrando dudas sobre su futuro. El futbolista egipcio del Liverpool ha atendido a los medios durante un acto promocional de una marca que le patrocina. El delantero está siendo una de las grandes revelaciones y su futuro se relaciona con los grandes equipos de Europa como el Real Madrid.

“Tengo un objetivo, perno no lo revelaré hasta final de temporada”, comentó el futbolista del Liverpool. “Tengo grandes ambiciones por cumplir, pero no quiero hablar sobre la posibilidad de ganar el premio The Best”, añadió Salah.

El Liverpool ha quedado emparejado con el Manchester City en la Champions. “El sorteo de cuartos fue bueno. Les conocemos bien. Seguro que trabajaremos duro para llegar a las semifinales. Quiero llevar al equipo a ganar la Champions”, opinó el egipcio, que lidera la lista de la lucha por la Bota de Oro.

“Seguro que es algo bueno ser comparado con un gran jugador como Messi, pero yo sólo hablo de comparación en número de goles”, comentó Mohamed Salah. “Siempre he tratado de ser diferente desde que empecé. Tengo un camino diferente que me hace trabajar más duro, mejor y con entusiasmo”, dijo.

Sobre el Mundial, se mostró optimista. “Egipto puede llegar lejos. Hay jugadores jóvenes que quieren dar todo lo que pueda, y lo mismo pasa con los veteranos”, opinó Salah.