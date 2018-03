Icardi rechazó jugar con la selección española

Mauro Icardi será uno de los rivales que pondrá a prueba la solidez defensiva de la Selección española el próximo 27 de marzo. El jugador del Inter de Milán viene de hacer un póker el pasado domingo a la Sampdoria, equipo en el que militó antes de fichar por el conjunto neroazzurro. Pero, tal y como ha señalado en una entrevista, su situación podría haber sido bien distinta, pues en el duelo que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano, podría haber vestido la roja en lugar de la albiceleste de su país natal.

El jugador, que fichó con 15 años por las categorías inferiores del FC Barcelona, del que se marchó en 2011 rumbo a Italia. Cuando comenzó a destacar, la selección italiana intentó reclutarle para la sub21, así como la española: “Estaba la posibilidad de ir a la selección italiana, me llamaron para la Sub-21 y yo me peleé con el Sampdoria porque no quería ir, quería Argentina. También los españoles lo intentaron, llamaron a mi padre, pero yo siempre quise Argentina. Y lo conseguí, ha sido difícil, pero alcancé mi objetivo”.

También señaló las razones por las que abandonó La Masía y se marchó a la Sampdoria. A sus 25 años, se ha convertido en todo un referente en en Calcio, algo que veía más complicado de lograr en el fútbol español. “Decidí ir a Italia porque estaba convencido de que podía hacerlo mejor que en España. En el Barcelona, en ese momento, no era fácil. Aquí me han dado inmediatamente la posibilidad de jugar a altos niveles y ese era mi objetivo”, ha señalado el delantero interista.

Sobre su futuro, que tras el temporadón que está realizando se ha especulado mucho en los últimos meses, el jugador aclara que se ve “con 30 años” en el Inter, porque quiere hacer “un largo camino”. “Quiero ganar algo con esta camiseta”, ha destacado el jugador. De este modo, cierra por el momento la puerta a un posible fichaje por el Real Madrid que su mujer y representante, Wanda Nara, se ha encargado de alimentar en más de una ocasión.