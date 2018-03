Alarma en Valdebebas ante el ‘virus FIFA’

El parón internacional vuelve a cruzarse en el camino de los grandes a mitad de temporada y, con él, llega de nuevo el temor al famoso virus FIFA. La gran mayoría de la plantilla del Real Madrid abandona por una semana Valdebebas para preparar los últimos encuentros previos al Mundial con sus respectivas selecciones. En una campaña en la que al conjunto madridista sólo le queda el objetivo de la Champions League, la marcha de sus jugadores hace saltar las alarmas en la entidad de Chamartín, pese a que en los últimos tiempos los parones internacionales no les han tocado en exceso.

El foco, más allá de las posibles lesiones musculares, se centra ahora en los rivales que tendrán algunos jugadores, por su agresividad. Con el curso terminando, cualquier contratiempo puede ser definitivo y dejar al conjunto blanco sin opciones reales de levantar su tercera orejona consecutiva. De ahí, el miedo surgido entorno a ciertos jugadores que se medirán a los hombres de Zidane.

Para empezar, la selección española se mide a Argentina. Si hay alguien que destaca en la defensa albiceleste por su contundencia y dureza es Nicolás Otamendi. A él se medirá los Isco, Lucas o Asensio. Tres jugadores que se ha convertido en claves para afrontar lo que le queda de temporada al Real Madrid. El madridismo comienza a respirar aliviado después de una dura campaña y es, en parte, gracias a los internacionales españoles, que han dado su mejor versión en el momento preciso.

Por otro lado, la sala de máquinas del conjunto madridista se medirá a Perú. Modric y Kovacic se marcharán al otro lado del charco con Croacia, donde les espera un combinado andino que sabe tratar bien el balón, pero que cuenta en sus filas con un defensa de bastante envergadura, como es Advíncula. El solvente zaguero es un tipo rápido, que no duda ni en segundo en meter la pierna, lo que podría poner en riesgos el estado físico de dos jugadores de vital importancia a estas alturas de temporada en el conjunto madridista.

Marcelo y Casemiro, por su parte, viajarán por Europa. La selección brasileña tiene una cita con el anfitrión de la cita mundialista. Se medirán a Rusia y el lateral pondrá a prueba a la defensa con sus desequilibrantes incorporaciones al ataque. Será ahí donde le esperen dos tipos duros. Dos hombres cuyos registros tarjeteros están a la orden del día, pues Aleksandr Samedov, interior diestro del Spartak de Moscú, lleva tres amarillas y una roja en lo que va de curso. A su espalda, Smolnikov, lateral del Zenit, que esta temporada también sabe lo que es ser expulsado y que acumula cinco tarjetas entre liga y Europa League.

El viaje de Bale y la carnicería china

No quedará todo ahí. Uno de los jugadores madridistas que más sufrirá el parón será Gareth Bale. El galés viajará con su selección a China. No está el extremo zurdo en su mejor momento y en el conjunto madridista se teme que vuelva roto, como ya ha sucedido en más de una ocasión. Además del largo viaje que tendrá el Expreso por delante para disputar dos amistosos que no sirven para nada (pues Gales está fuera del Mundial), el británico tendrá que medirse a Guan He y a Yiming Liu.

Pese a que la temporada en China acaba de arrancar, los dos zagueros asiáticos ya se han hecho notar. Han demostrado que el pegar al rival va con ellos y han visto cada uno un par de amarillas en los pocos duelos que llevan disputados con sus clubes (Shanghai SIPG y Tianjin Quanjian) por el momento. Un duro escollo en el camino de Bale que puede darle de nuevo más de un quebradero de cabeza al madridismo.