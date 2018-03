Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la jornada 29 de Liga que enfrentará al Real Madrid y al Girona en el estadio Santiago Bernabéu. El técnico francés analizó la actualidad del club blanco, incluyendo el duelo de cuartos de final de la Champions League que les medirá a la Juventus y la posible llegada de Neymar.

Semana de descanso de partidos

“Es un poco de las dos, pero yo creo que nos ha venido bien una semana sin partido para entrenar y recuperar un poco. Los jugadores han tenido dos días de descanso antes de empezar la semana y eso nos ha venido muy bien”.

Neymar

“Cada uno puede decir lo que quiere y lo que digan los jugadores o yo cuando tu preguntas por Neymar, es un jugador muy bueno pero no es un jugador nuestro. Yo como entrenador tengo que hablar de mis jugadores”.

Bale no está triste

“No es un futbolista triste. Para nada. Es un jugador que puede ser diferente en el sentido que cada uno puede opinar, pero no está triste, yo creo que está contento de estar con nosotros en este club y lo ha demostrado. Es un jugador importante de esta plantilla”.

Eliminatoria contra la Juventus

“La veo fuerte, como el año pasado, la veo competitiva como siempre, es una eliminatoria complicada, difícil y será 50-50, vamos a jugar un primer partido ahí y veremos”.

Girona

“La Liga es muy competitiva, aquí no hay equipos pequeños, todos los equipos juegan bien al fútbol. El Girona está haciendo una gran temporada, pero nosotros como siempre, nosotros miramos al adversario pero lo más importante es lo que vamos a proponer en el campo. Trabajamos esta semana y tenemos muchas ganas de jugar el partido”.

Respeto al PSG por Neymar

“Al final tengo que decir lo mismo, para mí es un jugador muy bueno y todo el mundo lo sabe, pero no es bueno hablar de un jugador que no es nuestro, tenemos que respetar que es un jugador del PSG y nosotros tenemos jugadores aquí muy buenos y un final de temporada en el que tenemos que pensar sólo en nuestras cosas”.

Lucas y la Selección

“Lo primero es que me alegro por él, se merece volver con la Selección. Es un profesional que siempre está ahí, da el 150% en cada cosa que hace, está en un momento bueno y nosotros lo aprovechamos. Hace mucho tiempo que está aquí y hay que valorarlo y yo como entrenador valoro mucho lo que hace Lucas”.

Virus FIFA

“No podemos cambiar nada y tenemos a los 24 jugadores listos, y son 19 jugadores los que se van con la selección. La selección es importante para el jugador porque representa a un país, no sé si es la fecha adecuada pero tenemos que respetar. La única cosa que queremos es que vuelvan sanos”.

Neymar, compatible con la BBC

“No lo sé. Los jugadores buenos pueden jugar en cualquier posición y en cualquier club. Aquí hay muchos muy buenos. Todos los jugadores que vienen a este club saben donde están y lo que hace el club lo hace siempre pensando en estas cosas”.

Sorteo de Champions

“Nunca pensé que hubiera bolas calientes o frías y pienso lo mismo hoy. A nosotros nos ha tocado un gran rival, pero a estas alturas de la competición son todos buenos para mí”.

Todos los partidos son importantes

“Cuando –Carvajal– dice eso es por la situación, porque a todos los jugadores les gusta jugar todo, pero cuando tú miras la tabla puede ser más complicado en la cabeza para cada uno, porque hay tanta distancia que piensas que puede ser difícil volver y hacer algo en la Liga. Pero todos los partidos que tenemos son importantes, y nosotros tenemos que volver a ser segundos, porque el Atlético está por delante de nosotros. Este es un objetivo importante. Pero la situación de la Liga se puede pensar que es más difícil pero los jugadores quieren jugar siempre y mañana tenemos un partido para hacer un gran partido”.

“Creo que, de todos modos, lo que comentas es así. Cuando Varane no tiene molestias, sobre todo en la rodilla, es lo que pasa ahora, él ya no tiene esos problemas y tiene continuidad y es otro jugador. Necesita jugar y tiene que estar en un buen estado de forma, cuando se da el caso como últimamente, es un jugador extraordinario. Ha dejado de jugar algún partido porque tiene que descansar, como los demás”.

“Cada vez que juego contra la Juventus, al haber pasado cinco años, es una emoción. Es un club importante para mí y me habría gustado evitarlo, por muchas razones. El sorteo nos ha llevado a jugar contra ellos y yo me concentraré junto a los jugadores para esa cita y trataré de dejar de lado lo que yo he vivido allí”.