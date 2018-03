El vestuario del Madrid abre las puertas a Neymar

Si el fichaje de Neymar por el Real Madrid corriera a cargo de la plantilla, lo más posible es que el brasileño ya vistiera la camiseta blanca. Hace unos meses Ramos dio el OK. Ahora, Carvajal, Varane y Casemiro le han vuelto a abrir las puertas del Santiago Bernabéu.

El primero fue Carvajal. El lateral habló en Onda Cero y no mostró ninguna duda cuando se le dio a elegir entre Griezmann o Neymar”: “Ficharía a Neymar, lo he sufrido mucho”. “A quién no le preocupe Neymar miente; no me gustó que se lesionase. Ojalá hubiese jugado”, añadió el de Leganés.

Sin embargo, fue Casemiro en Cope el que más ímpetu mostró ante su posible llegada. Al jugador le faltaron palabras de halago hacia su compatriota: “Siempre ha sido espectacular, desde los 11 años, cuando yo jugaba en Moreira y él en el Santos. Hace cosas de locos. Yo creo que no hay opciones de que venga esta temporada, pero hay que preguntarle a Florentino. Él sabe que las puertas del Madrid siempre están abiertas para él, pero está feliz en París”.

“Con la calidad que tiene yo le fichaba seguro. Ojalá venga esta temporada. Es un jugadorazo, de los tres mejores del mundo. Puede hacer lo que quiera fuera del campo si luego hace lo que hace dentro. Se llevaría muy bien con Cristiano, muy bien”, continuó el brasileño.

Quizá, el menos efusivo fue Varane. El central reconoció en la SER la enorme calidad de Neymar… pero no se mojó con su fichaje:“Es un jugador de gran talento, es complicado decir que no valdría para mi equipo. Prefiero no hablar de jugadores que no están en mi equipo, y no tengo ni idea de lo que hará al final. Es un tema del club, pero todo el mundo sabe la enorme calidad que tiene”.