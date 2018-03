El Real Madrid sonríe con la Juventus

La Juventus será el rival de los blancos en los cuartos de final de la Liga de Campeones y, viendo como se estaba complicando el sorteo tras los primeros emparejamientos, no ha sentado nada mal en Valdebebas. En el vestuario piensan que han evitado a tres de los principales favoritos, por lo que consideran que la suerte no ha sido del todo malo. No ha salido el Sevilla o la Roma (en principio los más apetecibles), pero los turineses ya fueron doblegados en la final de Cardiff, hace menos de un año.

Eso no quita para que el duelo entre los protagonistas de la última final sea el más igualado y atractivo de los cuatro. Con cinco equipos de un nivel semejante, dos de ellos como mínimo deberían enfrentarse. Pero tal y como se estaba complicando el sorteo, el daño ha sido mínimo. Con sólo tres bolas por salir (Madrid, Liverpool y City), se quería evitar un enfrentamiento contra los de Manchester, el equipo que llega en el mejor estado de forma.

El Valdebebas se pensaba que hubiese sido mucho castigo tener que enfrentarse a dos de los grandes aspirantes en las dos primeras eliminatorias. Por ello, cuando la mano inocente de Shevchenko sacaba al conjunto madridista como rival de la Juventus, la plantilla ha respirado aliviada. Ellos son los primeros que reconocen que el cruce será muy igualado. Son conscientes de que, si quieren tratar de levantar la tercera consecutiva deben dar lo mejor de sí mismos en cada uno de los partidos que les separan de su querida ‘Orejona’. Y la Juve es peligrosa.

A la par que sonríen, advierten de que a la Vecchia Signora nunca se la puede descartar. El mejor ejemplo, el duelo ante el Tottenham, en octavos. Y eso es algo que la plantilla del Real Madrid ya ha sufrido en sus carnes.

Una bestia negra

Desde 2014, el conjunto madridista siempre ha logrado solventar, con mayor o menor facilidad, las eliminatorias de la máxima competición. Excepto en una ocasión. Fue ante la Juventus. Los bianconeri son el único verdugo de los blancos en los últimos cuatro años. El único equipo capaz de privarle de su competición por excelencia.

Sin olvidarse de aquello, lo que más se recuerda por Concha Espina es el 4-1 endosado en la última final de la competición. Cristiano Ronaldo, Casemiro y Marco Asensio se encargaron de poner los goles en la fiesta blanca. En una segunda parte de ensueño, consiguieron derribar un muro defensivo que parecía indestructible.

Cuando se vean las caras en el Juventus Stadium, habrán pasado 10 meses de ese partido. El conjunto turinés llega en su mejor momento del curso, tras un inicio dubitativo, pero en Valdebebas confían en continuar reinando en el viejo continente. Al menos, hasta semifinales.