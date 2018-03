Neymar tiene prisa por ir al Real Madrid

Hay culebrón Neymar. En Francia cada vez ponen más en duda que el futbolista brasileño siga en el PSG el próximo año, y es el propio jugador el que no quiere esperar a 2019 para marcharse de París. Neymar se quiere ir este verano y va a hacer todo lo posible para fichar por el Real Madrid. Está dispuesto a presionar lo que haga falta al club galo para conseguir su cometido, por lo que se avecina un verano bastante movido en este sentido.

En este sentido, en los despachos del PSG ya son conscientes de que Neymar tiene en mente salir del equipo francés cuando acabe la temporada, por lo que están intentando desde ya convencer al carioca y a su entorno de que lo mejor para él es quedarse en París. Así, el propio presidente Nasser Al Khelaifi viajó a Sao Paulo, donde el jugador continúa su proceso de recuperación tras la operación quirúrgica en su pie, para dialogar con Neymar y decirle que el PSG no tiene ninguna intención de traspasarle al Real Madrid.

El jeque no quiere vender a su mayor estrella, al jugador que más tiempo y dinero le ha costado fichar desde que es el máximo responsable del PSG. Pero si Neymar se cierra en banda y se niega a seguir en el equipo parisino, la entidad gala tiene un serio problema. Tener en el vestuario a un jugador como el brasileño a disgusto puede ser un problema muy grave, por lo que si el ex del Barça no da marcha atrás y sigue empeñado en salir para fichar por el Real Madrid, el PSG podría verse obligado a negociar.

Mientras tanto, en Concha Espina la consigna está clara: esperar. El Real Madrid escucha al entorno del jugador brasileño y sabe perfectamente que no está a gusto en París y que quiere marcharse del PSG, pero todavía no es el momento de acometer ningún movimiento oficial, sino que lo ideal es mantener el contacto con su entorno, hablar con su padre y con Wagner Ribeiro, que siempre quiso que Neymar vistiera la elástica blanca.