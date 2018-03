Ni Mou puede encerrar a De Gea

“¿De Gea? Si fuera el Real Madrid pensaría en otro”. Estas palabras salieron en la tarde de ayer de la boca de un José Mourinho que no está dispuesto a dejar salir al mejor jugador de su equipo por nada del mundo. Siguiendo la postura del club, el entrenador portugués dejó claro por su frase que la llegada del portero español al Bernabéu es inviable, pero todo puede que no sea más que una estrategia de negociación por parte del club inglés.

Porque lo único cierto es que David de Gea sigue sin renovar su contrato con el Manchester United. Su vínculo con el equipo de Old Trafford finaliza el próximo 2019 y para que suceda esto sólo resta un año. Así que este verano puede pasar cualquier cosa. Principalmente porque el deseo del portero español sigue siendo fichar por el Real Madrid y en el club blanco se sienten en deuda con el futbolista después de que unos problemas con el fax frustraran su fichaje en el verano de 2015.

Así que en los próximos meses la dirección deportiva del conjunto blanco intentará saldar su cuenta pendiente con el meta. Pero esto no será nada fácil. Porque las relaciones entre Real Madrid y Manchester United no pasan por su mejor momento. La operación fallida con el fichaje de De Gea además de lo poco flexible que se mostraron los directivos madridistas ante la irrisoria oferta del conjunto inglés por Morata, han hecho que este no sea el momento para negociar un fichaje importante por lo que respecta a la calidad del jugador y al precio del traspaso.

Y a ello hay que sumarle el factor José Mourinho, que no está dispuesto a venderle a su mejor futbolista al Real Madrid, que es un rival por conquistar trofeos importantes y además el club de donde no salió muy bien parado. Pero en la cúpula del club blanco confían en que se acabe imponiendo la voluntad del futbolista de fichar por el equipo del Bernabéu. En los fichajes galácticos, los dirigentes madridistas siempre han pedido al futbolista que dé el primer paso y lo mismo podría ocurrir para cerrar un fichaje que se lleva cociendo a fuego lento varios años.

La opción Courtois o un suplente joven

En la cúpula del Real Madrid confían en que la voluntad de De Gea se imponga pero todo podría acabar truncándose si el Manchester obliga al futbolista a cumplir su contrato. Así que el segundo nombre que aparece en los informes de la dirección deportiva por si falla la opción del portero español es Thibaut Courtois, el meta del Chelsea que también ha dejado clara su intención de poner rumbo a Madrid por motivos familiares.

Porque lo que se tiene claro es que este año se tiene que fichar a un portero sí o sí. Si fallan estas dos primeras opciones, en el club no se descarta fichar a un portero joven para que vaya formándose e ir repartiéndose titularidades con un Keylor Navas que tiene la intención de cumplir su contrato y seguir un año más en el club. Esto sería una estrategia similar a la tomada por el Barcelona con Claudio Bravo y Ter Stegen que tan bien le ha salido a la larga. Ya veremos que sucede el próximo verano.