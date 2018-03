La continuidad de Neymar en el PSG es una cuestión de estado para Qatar

Detrás del PSG hay un país entero como Qatar y eso precisamente impedirá al Real Madrid fichar a Neymar este verano, tal y como ha revelado el diario catalán Mundo Deportivo. Según el citado medio, el propietario del club francés, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habría ordenado al presidente del mismo y cara visible, Nasser Al Khelaifi, que no venda al brasileño en la siguiente ventana de transferencias aunque llegue una oferta estratosférica.

El jeque no querría dar ningún atisbo de debilidad en este momento, ya que sostienen un duelo directo con Arabia Saudí, aliada con Egipto y otros países del golfo Pérsico. Además, la eliminación del PSG en la Champions sería el cénit de la negativa como explicaría un amigo personal del jeque a este periódico revelando el orgullo de los habitantes de esa tierra, que encabeza claramente Qatar Investiments, la empresa dueña de la entidad francesa.

Por lo tanto, no sería cuestión de dinero. Neymar, su padre y el Real Madrid sabrían que el PSG no negociará en el mercado estival ni por los 400 millones de euros que se había hablado últimamente, por lo que deberá esperarse hasta 2019 para poder vestir de blanco, como si apuntan que estaría cerca.

Director deportivo este verano

Este domingo se desveló que el padre de Neymar tiene derecho de veto para el próximo técnico del PSG y en MD lo han confirmado en la figura del propio futbolista. Además del sustituto de Emery en el banquillo parisino, el brasileño decidiría sobre los refuerzos que vendrán para poder ganar la Champions la próxima temporada.

A la cabeza visible del multimillonario proyecto se le habría prometido un equipo fuerte que además le diese la oportunidad de ser candidato al Balón de Oro y a The Best después del fiasco a nivel de clubes en una liga inferior como la francesa. Por lo tanto no es sólo un simple fichaje sino que se ha convertido en cuestión de Estado en Qatar.