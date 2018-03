Zidane: “El Eibar ha sido mejor, pero Cristiano es de otra galaxia”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en la rueda de prensa de Ipurúa tras la victoria ante el Eibar (1-2).

Modric y la salida de Ramos

“Después de 15-20 días, Luka entró e hizo un gran partido. Es un jugador importante para nosotros y lo que ha hecho, lo ha hecho bien. No tenía previsto jugar todo el partido. Sergio se cagaba un poco, ha ido al vestuario y ha vuelto”.

Cristiano

“Es de otra galaxia. Sabe que va a marcar, que con dos marca tres. Es diferente, especial. Sus datos hablan por sí mismos. Es muy bueno y le tenemos nosotros, hay que valorar también al rival ya que nosotros no hemos encontrado muy bien nuestro juego por lo que hay que valorarle. Con pocas ocasiones marca muchos goles”.

Victoria especial

“Muy especial. El Eibar ha sido mejor. Han hecho un gran partido y se sabía que era un campo complicado, con un gran equipo que está haciendo una buena temporada. Está a dos puntos de Europa y ya se sabía que íbamos a sufrir. Hoy hemos tenido otras cosas que el balón, peleando juntos, con carácter y lo conseguimos a través de esto”.

Su once en Ipurúa

“Hasta el final, la Liga es posible. Esto es difícil pero si te despistas, lo pagas. Vamos a seguir, lo importante es sumar porque si queremos algo es así. Hoy podemos estar contentos por los tres puntos y luego veremos el próximo partido. Esto es largo, vamos a descansar dos días que ya hacía mucho tiempo que no tenían y luego volver a descansar para el partido”.

El resultado

“No te puedo decir si es justo, estamos contento con este resultado. Ví un gran rival, en su casa mete mucha presión, hemos tenido dificultades pero el resultado es lo que hay”.

Isco y Bale

“Les he visto un poco peor de lo habitual como todos. No encontramos nuestro juego hoy, hemos tenido muchas dificultades durante todo el partido pero han peleado, corrido muchísimo y al final es lo que me importa: pensar que cuándo no te salen las cosas, hay carácter para ganar un partido”.