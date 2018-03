El PSG pidió a la policía que no escoltaran el autobús del Real Madrid

El comportamiento del PSG continúa dejando mucho que desear. El club francés, que había calentado el choque de Champions frente al Real Madrid incitando a la violencia por medio de sus ultras, protagonizó otro nuevo episodio en su intento fallido de remontarle la eliminatoria al conjunto blanco.

No era suficiente ensalzar a sus ultras. Según cuenta L’Equipe, un dirigente del PSG pidió a la policía que no escoltaran al autobús del Real Madrid en el trayecto desde el hotel hasta el Parque de los Príncipes. El objetivo, hacer un infierno el viaje del Real Madrid y que sus aficionados más radicales no encontrasen obstrucción por parte de la policía.

Esto podría haber puesto en riesgo la seguridad de los futbolistas del Real Madrid, por lo que la gendarmería desechó la opción rápidamente. La policía continuó con el protocolo que indican estas actuaciones, por lo que escoltaron y protegieron a los de Zinedine Zidane en su camino al feudo del PSG.

La UEFA se encuentra estudiando los altercados que protagonizaron los radicales del PSG, como encender bengalas durante el encuentro obligando al colegiado, Felix Brych, a detener el choque hasta en dos ocasiones. Esa información que destapa el medio francés podría agravar aún más el expediente y multa económica que reciban los parisinos.