Zidane: “Al que le guste el fútbol, le tiene que gustar Benzema”

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro entre el Eibar y el Real Madrid. El técnico analizó la visita a Ipurúa ante uno de los equipos revelación de la temporada. Una vez más se deshizo en elogios hacia Benzema y reconoció que al que le guste el fútbol “le tiene que gustar el francés. Además habló de Bale y de la posible llegada de Neymar.

Eibar

“Nos esperamos un partido difícil, en un campo difícil, pequeño. Es difícil sumar porque están haciendo una buena temporada. Nos preparamos para hacer un gran partido porque es lo que tenemos que hacer para ganar en este campo”

“Injusto o no, eso no lo tengo que comentar yo porque no va a cambiar. Solo me interesa su trabajo y lo hizo muy bien. Me hubiera gustado que marcara ese gol, pero hay que tener paciencia porque hizo un buen trabajo colectivo. El resto no interesa”.

Le llaman alineador

“No, no me molesta para nada. Es la realidad y siempre va a ser así. Cuando se pierde hay unos comentarios y cuando se gana hay otros. Esto es el fútbol. Lo que no me van a quitar es el trabajo y la ilusión que quiero implantar en mi trabajo. Hay que aceptar las críticas, sean buenas o malas”.

Precio de Neymar

“No voy a hablar de un jugador que no es mío. Pagaron 222 millones, es lo que hay. Cuando pagaron 70 y pico por mi me parecía una locura. 10 años después se ha pagado esta cantidad. Igual dentro de 10 años son 400, no lo se”.

Las dos caras del Madrid

“Son momentos de la temporada donde es difícil mantener el nivel. Es cierto que la temporada en Liga ha tenido altos y bajos. Cuando pierdes distancia con los de arriba es difícil recuperarla. Hemos tenido partidos buenos y malos. Mi mensaje a la plantilla es que no vamos a bajar los brazos. La Liga no está sentenciada. Pero mi mensaje es que vamos a pelear hasta el final”.

Críticas de la afición a Benzema

“Yo no tengo que convencer a la gente. Hay gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno. Hay jugadores que gustan a la gente y otros que no. Hay gente que le gusta Isco y otros que no. Esto no lo va a cambiar nadie, así es el fútbol. Karim ha demostrado lo que es en estos nueve años. A mi me gusta mucho porque es un jugador que me gusta mucho. Sus datos hablan por sí mismo. Es verdad que es el 9 del Madrid y le pedimos más porque no ha marcado mucho. Pero el gol va a llegar”.

¿Hubiera firmado esta situación en julio?

“No, porque nosotros siempre queremos ganar todo. Los jugadores y yo siempre queremos más. Pero es la realidad a día de hoy y estamos con todo lo que puede pasar en una temporada, para pelear algunas cosas más. Me hubiera gustado primero en la Liga y no eliminado de la Copa, sino en la final. Pero esto es el fútbol y hay que aceptarlo”.

Motivación del Eibar

“Sí, es peligroso. Es un equipo que ha peleado por no descender, pero ha demostrado que tiene más. Con un entrenador que tiene claro lo que quiere hacer. Es un equipo muy serio y no me sorprende donde están, nos lo van a poner muy difícil”.

¿Al futbolero le tiene que gustar Karim?

“Sí. Se merece estar aquí”.

¿Qué valora de Asensio y Lucas?

“No estoy aquí para decir uno u otro. El día del PSG es un día de todos. Es verdad que Lucas destaca, pero todos estuvieron bien. Yo estaba muy contento y ellos también. Pero eso es el pasado. Tenemos un partido de Liga importante y tenemos que mirar y hacer un buen partido”.

“Neymar encajaría en todos los clubs porque es muy bueno”.

¿Qué le falta a Bale?

“Nada. Está en un equipo donde hay muchos jugadores, lo está haciendo bien. Hay partidos que no ha jugado y ha entrado después. Es un jugador fundamental y muy importante para nosotros. Va a contar hasta el final de temporada como todos. Tengo que hacer un equipo cada tres días y es lo que hago”.

¿Es Bale un problema?

“No es un problema. Él sabe donde está y los demás también son importantes. Queréis buscar un problema pero no lo hay. Para mí Gareth es importante, igual que otros jugadores”.

¿Ha convencido a los críticos?

“Podemos hablar de esto durante horas, pero no estoy aquí para generar debates. Todo el mundo tendrá su opinión sobre mi y no quiero cambiarlo. Lo más importante para mi es estar aquí y trabajar. En un trabajo hay que dar el máximo y trabajar día a día, el resto es la vida. Ahora dicen que soy el mejor táctico y el mejor entrenador, mejor que Emery, y me parece una tontería. A lo mejor cuando pierda contra el Eibar dicen que soy el peor del mundo. Yo solo quiero disfrutar de mi trabajo y de estos jugadores”

Ganar la tercera Champions consecutiva

“Yo no pienso todo eso. Ahora sólo pienso en el partido del Eibar. En abril llegará la Champions y tendremos tiempo de pensar en ella. Es verdad que nos gusta mucho, pero lo más importante es seguir por el buen camino y ante el Eibar es una buena oportunidad y eso es lo que me interesa”.