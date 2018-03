Zidane insinúa la marcha de Bale: “Va a contar hasta final de temporada”

Gareth Bale ha sido suplente en los dos encuentros ante el Paris Saint Germain, el partido más importante de la temporada en ese instante. El Real Madrid se jugaba la vida en la Champions ante uno de los favoritos a ganar la competición y Zidane le sentó en el banquillo. En la rueda de prensa previa al choque contra el Eibar, el técnico, dejo entrever la posible marcha del galés a final de la presente campaña.

“Va a contar hasta el final de temporada”, fueron las palabras de un Zidane que abre la puerta de salida al extremo. Los rumores aumentan tras estas declaraciones, más aún después de ver como el 11 empezaba el partido desde el banco en los dos duelos europeos. Ha pasado de ser un futbolista fijo en el once a ceder su puesto en detrimento de Asensio y Lucas, que viven un gran momento de forma.

Zizou dijo que a Bale no le falta nada y no es un problema, pero que “está en un equipo donde hay muchos jugadores, lo está haciendo bien. Hay partidos que no ha jugado y ha entrado después. Es un jugador fundamental y muy importante para nosotros. Va a contar hasta el final de temporada como todos. Tengo que hacer un equipo cada tres días y es lo que hago”.

Estas declaraciones avivan aún más los rumores sobre la posible marcha de Gareth del Real Madrid. Zidane parece haberle puesto la cruz a Bale y en París firmó su sentencia. El futbolista tampoco atraviesa por un gran momento de forma. Las lesiones le han impedido rendir a su mejor nivel esta temporada y ahora, ya recuperado, no termina de encontrar su juego, ese que lo convirtió en titular indiscutible. Ahora ha perdido su sitio en el once en los partidos importantes.