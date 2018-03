“Hazard está frustrado en el Chelsea y el Madrid es un destino probable”

El futuro de Eden Hazard se ha vinculado con el Real Madrid en los últimos meses. No está contento en el Chelsea y, a pesar de que el club londinense quiere renovarle, todavía no ha aceptado la propuesta de renovación. Le ofrecen ampliar su contrato hasta 2020 con un sueldo millonario de 341.000 euros semanales, es decir 1,3 millones al mes y 16,5 kilos por temporada. Sin embargo, según cuenta el ex portero Shaka Hislop en ESPN, el belga se siente frustrado.

“Eden Hazard es una figura más frustrada cada temporada a pesar de su éxito. Se puede decir que no está contento“, reconoció. Es la estrella del equipo, pero su relación con Conte se ha deteriorado y no atraviesa por su mejor momento. Tal y como adelantó en su día el director de OKDIARIO Eduardo Inda, en El Chiringuito de Jugones “Hazard está hasta las narices de Conte y se quiere ir”.

En el Madrid le siguen muy de cerca desde hace varios años, pero éste podría ser el definitivo. Las posibilidades de que abandone la entidad en verano aumentan conforme se agrava la crisis del Chelsea y su relación con el técnico italiano. Hislop dijo que el extremo blue quiere salir en el próximo mercado: “Espera un traslado y el Real Madrid es un destino tan probable como cualquiera para mostrar sus talentos”.

El Chelsea confía en poder retener a su estrella con una millonaria oferta de renovación, pero el belga parece tenerlo claro, quiere irse. En Inglaterra han contado que el futbolista estaría dispuesto a esperar al club blanco, pasando así de la mejora de contrato que le ofrece el conjunto británico. Su ciclo en Londres habría llegado a su fin y desearía cambiar de aires, para poner rumbo al actual campeón de Liga y Champions, más aún teniendo en cuenta que Zidane le ha abierto la puerta Bale por lo que tendría hueco.