Italia sigue soñando con Kovacic

Mateo Kovacic ha vuelto a demostrar su condición de jugador imprescindible para Zinedine Zidane. El centrocampista croata cuajó una actuación notable frente al PSG en la gran noche del madridismo en lo que va de temporada, y desde Italia han regresado los cantos de sirena sobre una posible vuelta al Inter de Milán... o a su eterno rival.

A pesar de su gran actuación en el Parque de los Príncipes, Kovacic no cuenta con un puesto de titular en el once de Zinedine Zidane, y el buen cartel que mantiene en Italia ha hecho que Inter y Milan, entre muchos otros clubes de renombre en Europa, le tengan apuntado en su agenda. El equipo interista, en el que jugó tres temporadas antes de llegar a Madrid, habría enviado un miembro del club al encuentro frente al PSG para observar las evoluciones de Mateo, que no defraudó.

El Milan tampoco le quita ojo y desde Italia le preguntaron al término del encuentro por la posibilidad de regresar al país transalpino. “Es difícil hablar de un regreso a Milán en este momento. Me encantaron Italia y Milán. Nunca se sabe”, asintió a Premium Sport.

El Real Madrid ha declarado en más de una ocasión al jugador como intransferible y considerado como parte importante del futuro cercano de la entidad. A sus 23 años, Kovacic es uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección del mundo y llamado a ser el sustituto de Luka Modric cuando el periplo del centrocampista croata en la capital llegue a su fin.