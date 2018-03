Gareth Bale vive sus momentos más difíciles desde que fichó por el Real Madrid en el verano de 2013. La situación del jugador es límite. Sus dos suplencias consecutivas en los partidos de Champions ante el PSG han calado hondo en el jugador y sus días en el club blanco parecen contados. El galés acató no entrar en el once en el Santiago Bernabéu, pero no entendió su suplencia en el Parque de los Príncipes. Cree que Zidane no está siendo justo con él, mientras que en el vestuario no entienden su actitud y pasotismo.

El jugador cree que el culpable de todo es Zidane. Piensa que el francés no está siendo justo con él y que ha sido más permisivo con otros compañeros como Benzema y Cristiano. Ambos han atravesado malos momentos durante esta campaña y el técnico siempre los ha arropado y mantenido en el once. Ante esta postura, el galés lo tiene claro: si Zizou sigue en el banquillo el año que viene, él se irá en verano…

La falta de confianza de Zidane en Bale es clara. La relación entre jugador y entrenador no pasa por su mejor momento y, en gran parte, es por la falta de compromiso del futbolista. El técnico le devolvió a la titularidad en Liga ante el Betis y fue sustituido en el 73′ por su mal rendimiento. “Ha hecho su partido”, calificó Zizou. En Butarque volvió a ser suplente, en su retorno al once ante el Alavés anotó un gol, pero contra el Espanyol sembró un partido bochornoso como nueve de referencia.

Su futuro parece estar más lejos que nunca del Real Madrid. En el club no tienen dudas, y entre Zidane o Bale, siempre Zidane. Y ahora, con Asensio y Lucas como cañones será complicado volver a ver al galés como titular.

La situación de Gareth recuerda a la de James del curso pasado. Su relación con Zizou deja mucho que desear, pero también con sus compañeros. Su mal gesto con la afición madridista ante el PSG es sólo la última actuación que ha quemado en la plantilla. El jugador está completamente desconectado del equipo y a falta de dos meses para que termine la campaña la situación de Bale es límite.