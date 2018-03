Zidane tenía razón con Kovacic

Era una alineación complicada. Kroos y Modric se recuperaron a tiempo, pero no estaban al cien por cien para jugar de inicio un partido tan importante y a la vez tan exigente como la vuelta de octavos ante el PSG. En esas, Zidane volvió a demostrar dos cosas: que no se casa con nadie y que pone a los que él cree que están mejor. El francés apostó por Kovacic para acompañar a Casemiro en el centro del campo, y el croata le dio la razón con un soberano partidazo en el Parque de los Príncipes.

El balcánico fue clave para que el Real Madrid pasara por encima del PSG con su despliegue físico, las continuas ayudas que hizo a sus compañeros en labores defensiva y también por la capacidad de salir en conducción con el balón jugado cuando el equipo parisino presionaba más y apenas dejaba tocar a los blancos. Kovacic no paró de correr, de ofrecerse y de ayudar al equipo. Un trabajo sucio que muchas veces no es recompensando, pero que ante el PSG lució bastante, sobre todo teniendo en cuenta que no estaban sobre el césped los ‘titulares’ Modric y Kroos.

Su gran actuación ante el PSG da la razón a Zidane, que siempre ha confiado en el croata para las grandes citas cuando ha necesitado tirar de él. De hecho, muchos ‘mataron’ al entrenador francés por darle la titularidad en el Clásico para que cubriera a Messi, pero tras su exhibición ante el PSG tendrá que esconderse en la cueva todos aquellos que han venido a decir que Kovacic no tenía nivel para jugar en el Real Madrid. Al no ser titular fijo se habla mucho de su futuro y aparecen rumores constantemente, pero Kovacic es indiscutible para Zidane y para el club, que cuenta con él y no quiere desprenderse del croata a corto plazo.