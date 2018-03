Marco Asensio volvió a demostrar que el futuro es suyo. Esta vez fue en el Parque de los Príncipes, donde el balear convirtió el infierno en cielo a los cinco minutos de la segunda mitad con una jugada excepcional donde mezcló robo, velocidad y asistencia mágica para que el Real Madrid matara la eliminatoria ante el PSG. En los cinco tantos marcados ante el conjunto parisino en los dos duelos, el jugador madridista ha participado directamente en tres. Así que esto demuestra su nivel en ambos enfrentamientos.

Por eso en la cúpula del Real Madrid están que babean con Marco Asensio. Y es que aunque haya tenido algún tramo de bajón durante la temporada, como suele ser normal en todos los futbolistas, nadie duda que el jugador balear es la perla del futuro y que hay que cuidarla lo máximo posible porque tiene un Balón de Oro en los pies. Y en París lo demostró. Además, en la zona noble del Bernabéu piensan que Zidane le ha dado los galones en el momento justo y que retrató a Mbappé en la eliminatoria ante el conjunto parisino.

“Asensio vale más que Mbappé“. Estas palabras salieron de la boca de un alto miembro de la cúpula del club cuando fue cuestionado acerca del partido del jugador balear y del que pudo ser fichaje madridista el pasado verano. Porque la comparación entre ambos futbolistas es inevitable. Ambos están llamados a dominar el fútbol mundial en los próximos años, tienen una posición y edad similar además de que han explotado en el mismo momento.

Eso y que los dos siempre han estado en el punto de mira del Real Madrid. Al balear se le pudo fichar pero al francés no se le pudo contratar, ni hace unos años cuando visitó Valdebebas siendo un niño ni este verano cuando el PSG asomó con una oferta de 180 millones y un sueldo al que el conjunto blanco no estaba dispuesto a llegar. Por ello, después de ver el partido de uno y otro tanto en el Parque de los Príncipes como en el Bernabéu, un miembro importante de la cúpula del club llega a una conclusión: “Si Mbappé vale 180 millones, Asensio no tiene precio”. Pues probablemente tenga razón.

En su mejor momento de forma

Mucho se ha hablado de la forma en la que Zidane pulía la joya de Marco Asensio pero se está volviendo a demostrar que el técnico francés tenía razón. Porque la evolución del balear es evidente y los números lo demuestran, ya que Asensio es mejor y más importante que la pasada temporada. En la 2016/2017 participó en 38 partidos donde disputó 1.918 minutos en los que marcó 10 goles y consiguió repartir cuatro asistencias.

Unos dígitos que mejora en la 2017/2018 donde, a falta de tres meses para que finalice la competición, ha disputado 2.116 minutos distribuidos en 39 partidos donde ha marcado los mismos goles que la temporada pasada y ha dado una asistencia más, cinco. Y parece que lo mejor está por llegar, porque, como sucedió en el año anterior, Marco Asensio llega en su mejor momento de forma al tramo final. Así que todo hace indicar que en los próximos meses seguirá demostrando que el futuro es suyo.