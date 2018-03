Bale es el nuevo James

Zinedine Zidane sorprendió a muchos con su decisión de no usar la BBC al completo para medirse al Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. El técnico galo dejó en el banquillo a Gareth Bale, como también había ocurrido en el partido de ida en el Santiago Bernabéu.

El técnico madridista apostó por un 4-4-2 dando protagonismo a Marco Asensio y Lucas Vázquez por las bandas y a Cristiano y Benzema como hombres más adelantados. No fue hasta el minuto 75 cuando le llegó al galés la oportunidad de saltar al terreno del juego y su actuación fue bastante modesta.

Al de Cardiff no le gusta su condición de suplente. Hasta ahora el galés sólo salía desde el banquillo cuando volvía de lesión para ir midiéndose poco a poco, pero en este momento, Bale no tiene ningún problema físico por lo que no acepta su rol de secundario.

No es fácil encajar no entrar en el once en los dos partidos más importantes del año para el Real Madrid hasta el momento y el de ayer fue un detonante para Bale. El galés tiene claro que si las cosas siguen así, es decir, si Zidane sigue al mando del vestuario el próximo año, Gareth saldrá del Real Madrid.

Su actitud recuerda a la de James

Gareth no esconde su descontento ante su situación y ya se le ha visto con alguna que otra cara larga en el banquillo. El 11 del Real Madrid no se siente valorado por el francés. Considera que Zidane no tiene con él ni el mismo trato ni la misma indulgencia que con Benzema, que pese a estar cuestionado por su escaso acierto de cara al gol, sigue entrando en los planes del técnico francés.

Y es que Gareth lleva más goles en menos partidos que Benzema (11 goles en 27 partidos frente a los 8 tantos del francés en 32 partidos) y empieza a recordar a lo que en su día le pasó a James Rodríguez. Y todos saben cómo terminó la historia, con el colombiano fuera del Real Madrid. El galés tiene contrato hasta 2022, pero si las cosas siguen así se plantea salir y novias no le van a faltar.

En Concha Espina no están por la labor de vender al galés a cualquier precio, pretenden recuperar una buena parte de la cantidad que desembolsaron por él hace cuatro años.

Son muchos los clubes que verían con buenos ojos la llegada del delantero y lo más factible es que se produzca una vuelta a la Premier League. El Manchester United de Mourinho está como loco por ficharlo, aunque no es el único. Luis Enrique también le encontraría un sitio si finalmente aterriza en el banquillo del Chelsea.

De aquí a final de la temporada queda aún tiempo y con el pase a los cuartos de final de la Champions League se amplía el horizonte blanco. Veremos si Bale retoma la confianza de Zidane y la sonrisa y cambia su idea de dejar el equipo blanco.