Benzema se ‘higuainiza’

Karim Benzema volvió a no tener su partido en el Parque de los Príncipes. El Real Madrid se impuso por 1-2 con una gran actuación grupal, en la que el único que desentonó fue él. De nuevo su aportación al equipo distó mucho de lo que se espera de un jugador de su calidad, volviendo a fallar goles cantados. Cierto es que Areola tuvo dos buenas intervenciones, pero el delantero madridista perdonó por partida doble a los parisinos. Su situación es desesperante y recuerda cada vez más a la de su ex compañero Gonzalo Higuaín.

El delantero de la Juve pasó seis temporadas y media en el Bernabéu. Fue el otro integrante del dúo ofensivo del Madrid bautizado por Mourinho como ‘perro y gato’. Representando el papel del can, el Pipita fue uno de los ídolos del madridismo, hasta que poco a poco fue perdiendo efectividad y fallando lo infalible. Pero no fue hasta su salida del Madrid cuando el gafe se terminó apoderando de su figura. Penaltis definitivos fallados, goles cantados en finales de Copas de América o Mundial que se marchan fuera o que van a parar de forma sencilla a las manos del portero… y un sin fin de errores que le han hecho ganarse la fama al delantero argentino.

Dicen que todo se pega y en este caso el que compartiera vestuario con él parece ir por el mismo camino. Las cualidades futbolísticas del galo son increíbles. Siempre ha sido considerado como un 9 no goleador, capaz de aportar y asociarse a la perfección con sus compañeros en la elaboración del ataque madridista. Pero ya ni con esas.

Benzema parece seguir el camino que inició Higuaín y ya no sorprende que falle lo infalible. En su partido número 100 de Champions, el francés erró en dos ocasiones claras. Algo a lo que por desgracia, tiene cada vez más habituado a la afición. Areola le sacó una buena mano en un uno contra uno y, en la segunda parte, pudo poner la guinda al partido con una buena contra y de nuevo decidió mal.

Ya no sólo es por lo fallado, sino por su ausencia. El ariete ha pasado a ser algo similar a un cero a la izquierda en la alineación del Real Madrid. Poco queda de ese jugador capaz de dar ese pase que nadie ve en los metros finales, o al menos no lo muestra. En París, con Isco también discutido y en el banquillo, tenía todo a su favor para reivindicarse como ese hombre capaz de desfigurar las defensas rivales con su elaboración en las proximidades del área, pero no fue así.

Un año va a hacer desde que maravillara al mundo con su espectacular jugada en el Calderón. Desde entonces, pocas muestras de su brillantez a dado. Por no decir ninguna. Demasiado tiempo para lo que se exige en un equipo como el Real Madrid, que necesita tener a los mejores y en la mejor forma posible. Y, hoy por hoy, Benzema está lejos.