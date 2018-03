El Real Madrid está loco por Giménez

José María Giménez gusta mucho al Real Madrid. Y no es un interés nuevo, sino que viene de lejos. De hecho, el conjunto blanco ya lo quiso en el verano de 2016, justo antes de que renovara con el Atlético de Madrid hasta 2020, pero finalmente amplió su contrato con el club colchonero y todo se enfrió. Sin embargo, en los despachos del Santiago Bernabeú siguen teniendo en mente al central charrúa, del que manejan excelentes informes desde hace bastante tiempo.

“Al Madrid le gustan dos centrales. Uno es Lucas Hernández, que es polivalente, pero el que más gusta es Giménez, que hizo un partido espectacular ante el Barcelona. Es un central descomunal, que ha evolucionado de la mano de Godín y la cláusula es de 60 millones de euros. Además tiene la cabeza muy bien amueblada”, explicó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

En Concha Espina creen que el uruguayo es “el central con mayor proyección del mundo”, de ahí que estén siguiendo muy de cerca, esta temporada y las anteriores. Además, Giménez se ha ganado la confianza de Simeone y está siendo titular indiscutible en las últimas semanas con el Atlético de Madrid, volviendo a demostrar un gran nivel pese a su juventud. Y es que el central, aunque su nombre lleve sonando bastante tiempo, acaba de cumplir 23 años, por lo que tiene todavía todo el futuro por delante.

El nuevo Ramos

El charrúa llegó al Atlético con 18 años. Esta es su quinta temporada como rojiblanco, y su caso se puede asemejar al de Sergio Ramos, que también llegó al Real Madrid siendo un crío y se ha convertido en el gran capitán del conjunto blanco. De hecho, la cúpula merengue ve en Giménez un jugador muy similar a lo que era el sevillano en su día, un defensa de raza, con unas condiciones físicas tremendas y con ganas de comerse el césped cada vez que salta al terreno de juego. Y diez años más joven…

Sin embargo, fichar a Giménez no será tarea fácil para el Real Madrid. El gran problema para la entidad blanca es que el Atlético de Madrid no va a negociar. Es la política que está adoptando últimamente cuando otros clubes preguntan por sus jugadores, y tratándose del Real Madrid no van a hacer una excepción, sino más bien lo contrario. Giménez tiene contrato hasta 2020 y su cláusula de rescisión es de 65 millones de euros. El plan del Real Madrid pasa por sondear el mercado de centrales, y evaluar después si cuadra pagar la cláusula de Giménez o es mejor apostar por un central más barato.