Ni siquiera ha llegado la primavera con su aroma a partidos importantes y dos de los mejores equipos del mundo ya se juegan la temporada a una sola carta. Así que en pleno invierno, el PSG pretende quitarle al Real Madrid el trono de la Champions League, donde lleva sentado desde hace más de dos años. Lo que sí esta claro pase lo que pase en el Parque de los Príncipes, es que París acabará ardiendo, ya sea porque el equipo local consigue obrar el milagro o bien porque el actual campeón demuestra porque ha sido el único equipo capaz de enlazar dos títulos de forma consecutiva.

Y es que desde el PSG han hecho todo lo posible para que el Real Madrid pase del cielo al infierno. Emery lleva días arengando a las masas y las cuentas oficiales del club en las redes sociales han pedido que se anime como nunca para intentar obrar un milagro que algunos ven menos posible ante la baja de Neymar. Porque esto es cuestión del destino. Después de arrancarle al Barcelona una estrella el pasado verano, el conjunto parisino no podrá contar con el jugador por el que pagó 222 millones de euros para que jugara partidos como estos. La baja del futbolista brasileño lo ha monopolizado todo en la previa pero el PSG es más que Neymar.

Sin el ex del Barcelona, un viejo amigo de la patria madridista, Di María, será la gran amenaza de los de Zidane junto con hombres como Cavani o Mbappé, que siguen demostrando semana tras semana en Francia que si tienen un buen día pueden hacer un apaño a cualquier equipo del mundo. La racha del PSG en su país es impoluta y todo hace indicar que harán doblete de Liga y Copa, pero Unai Emery será despedido si no consigue clasificar a su equipo para cuartos de final. Porque el gran objetivo de la directiva parisina es la Champions League y eso no hay quién lo discuta.

Por ello, como el Real Madrid, el PSG se juega la temporada en el Parque de los Príncipes. Porque, después de dimitir de la Liga, el equipo de Zidane está condenado a la excelencia en Champions League si no quiere pasar tres meses de penitencia sin objetivo alguno. De los ocho títulos recientes pocos se acuerdan y en caso de drama en París, los rumores sobre los candidatos a formar parte de la larga lista de bajas serían tendencia desde ya. Pero en la capital todo el mundo confía en que, como sucedió en el partido de ida, el actual campeón demuestre porque lleva 12 copitas selladas en una manga. A pocas horas para el inicio, las únicas duda que se tiene alrededor del equipo es si Kroos o Modric llegarán a tiempo y si el técnico apostará por el 4-4-2 con Bale y Lucas en las bandas.

Que París arda como en el 1993

Eso es con lo que sueña todo aficionado del PSG en las horas previas al partido más importante de la temporada. Porque el 18 de marzo de 1993 ocurrió algo con lo que todo el mundo sueña hoy en París. Aquel día, en el Parque de los Príncipes, el conjunto parisino remontó un 3-1 adverso al conjunto blanco en los cuartos de final de la antigua copa de la UEFA. Esa noche, los goles de Weah, Ginola, Valdo y Kombouaré mandaron a la lona al equipo formado por Zamorano, Míchel o Buyo entre muchos otros.

Así que este es el precedente que anima a obrar al milagro al PSG. Pero hay que tener en cuenta, que este Real Madrid no es el de 1993. La dos Champions conquistadas de forma consecutiva suponen un mayor motivo de convicción que un simple pase para semifinales de la segunda competición europea. Por ello, el conjunto blanco lo tiene todo a favor para estar en los cuartos de final. Eso sí, tendrá que saber sufrir en distintas fases del partido. Si lo hace de forma correcta y además marca, hará que París arda.