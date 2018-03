Las notas del Real Madrid: Cristiano no perdona y Lucas y Asensio dan la razón a Zidane

El Real Madrid certificó su pase para los cuartos de final de la Champions League después de salvar el 3-1 de la ida con una impoluta victoria (1-2) en el Parque de los Príncipes. Cristiano Ronaldo y Casemiro fueron los goleadores en un partido sobresaliente del actual campeón.

El primer tiro a puerta del PSG fue en el minuto 25 y ni siquiera fue entre los tres palos. La primera vez que tuvo que intervenir fue en el 40 de partido cuando Di María puso un centro lateral y fue al suelo con valentía para atrapar la bola. Dos minutos más tarde, realizó una buena parada tras un disparo peligroso de Mbappé. Siempre mostró seguridad y no pudo hacer nada en el gol de rebote de Cavani. Estuvo poco exigido.

Trabajó en defensa como nunca y rindió como siempre: notable. El lateral tuvo que lidiar con las caídas a banda de Di María y un Mbappé que se dejó caer con asiduidad por la zona en la que triunfó en el Mónaco. Incluso, como suele ser habitual, se atrevió al ir al ataque y tuvo una ocasión en un disparo lejano en el 38. En la segunda parte culminó un partido excepcional, tanto en ataque como en defensa.

Cuando Varane está bien el equipo lo nota y ahora el central francés es aquel que asombró años atrás. En París volvió a ser el escudero perfecto de Sergio Ramos y dinamitó todo tipo de situaciones de peligro del PSG gracias a su velocidad. El mejor Varane de la temporada.

En un partido grande Sergio Ramos nunca falla. El capitán volvió a ser el líder del equipo y estuvo imperial en las dos primeras aproximaciones del PSG en los primeros 10 minutos. Es más, en sus botas tuvo el primer gol del Real Madrid a los 18 minutos después de rematar un centro puesto por Asensio que sacó Areola. El camero, ya se sabe, nunca falla en las grandes citas. Como en la ida, sobresaliente. Mariscal.

Durante la primera mitad tuvo varios errores con el balón en los pies que no suelen ser habituales en él. Estuvo muy exigido durante los primeros 45 antes las constantes caídas de Di María y Mbappé pero solventó la papeleta. En la segunda parte se entonó e incluso pisó área rival como suele ser habitual en él. Buen partido a pesar de haber llegado justo.

Casemiro volvió a ser uno de los hombres más importantes del Real Madrid en labores defensivas y además estuvo solvente con el balón en los pies. El brasileño fue una de las claves de que el PSG finalizara la primera mitad con sólo un tiro entre los tres palos. Por enésima vez, volvió a ser el tercer central y el primer centrocampista del equipo. Además, incluso marcó el segundo tanto que dio la victoria al Real Madrid. Partido perfecto.

1 – Casemiro in this game against PSG:

1 goal

1 shot

56 passes completed (57)

4 tackles won (5)

11 recoveries

Astonishing. pic.twitter.com/ij18RMMDh5

— OptaJose (@OptaJose) March 6, 2018