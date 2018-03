Los jugadores del PSG no dudaron en salir a cantar con los ultras una vez llegados al hotel de concentración. Trapp, Rabiot, Kurzawa, Kimpembe y Areola salieron a las puertas del cuartel general de los parisinos a acompañar a los aficionados más radicales en sus cánticos.

Los ultras del PSG recibieron a sus jugadores en la puerta del hotel con una gran pancarta donde se podía leer “puta Madrid”. Además, cantaron diferentes consignas agresivas contra el club blanco.

No obstante, el Real Madrid no le da mayor importancia a las presiones que puedan sufrir desde la grada. “Estamos acostumbrados a la presión. Jugamos once contra once con un árbitro que va a hacer su trabajo. Tenemos que pensar en nuestro partido. El ambiente va a ser caliente, pero ya sabéis el ambiente cuando se juega contra el Madrid, pero el campo es el campo”, explicó Zidane en rueda de prensa.