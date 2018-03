Sergio Ramos: “No estamos para regalar nada, sólo nos queda la Champions”

Sergio Ramos compareció en rueda de prensa antes del decisivo PSG – Real Madrid correspondiente al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El capitán del conjunto blanco aseguró que un error les puede dejar fuera de la máxima competición europea y reconoció que una de las cosas que sirve para salvar la temporada es volver a levantar otra Orejona.

Cómo te motivas

“Siempre he dicho que amo lo que hago y disfruto cada momento. Es una posición privilegiada e intento disfrutar al máximo el tiempo que voy a estar en esta profesión. Tengo la misma ilusión de cuando empecé. No me he cansado nunca de ganar y me he emocionado en cada partido y en cada título que hemos ganado. Nos encanta ganar y es una de esas oportunidades que te acerca a uno de los objetivos más bonitos. Es un extra y no es una presión, por lo menos para mí”.

“Creo que el protagonismo no lo debería tener el árbitro. Hay dos grandes equipos y cada uno defenderá sus intereses y que el árbitro haga su trabajo de la mejor posible. No creo que haya ningún árbitro que se equivoque aposta”.

“Cada uno intentará desestabilizar de la manera que pueda. Este tipo de partidos ya sabemos los resultados que hemos tenido en el pasado. No va a cambiar nada, seguimos con la misma dinámica y con la concentración que el partido requiere. Tenemos gran respeto al PSG y tenemos nuestras armas para hacer daño y pasar a la siguiente ronda”.

Marcelo

“Nos alegramos que se recupera un compañero. Ha estado lesionado y su vuelta es tener una cara alegre al jeugo y su manera de expresarse. Encantados de que esté a disposición del técnico. Siempre es un beneficio muy grande, no solo a nivel defensivo, sino también a nivel ofensivo y es un arma que podemos usar”.

“Creo que es un jugador distinto y diferente a nivel mundial. Cuando un equipo lo tiene es una señal de alerta. Estos años también lo hemos sufrido en el Barcelona. DFi María también es un gran jugador y debemos seguir con el mismo planteamiento. Di María ayuda más en defensa pero puede hacer un trabajo muy completo. Más que mirar al rival, tenemos equipo para jugar de tú a tú”.

Vestuario del Real Madrid

“La Champions es una de las competiciones preferidas de nuestro equipo. Hicimos el primer paso, que era importante, y ahora hay que concluirla de la mejor forma posible. El equipo está bien. A los grandes jugadores les gustan estas citas y es una oportunidad maravillosa para demostrar al mundo lo que nos gusta hacer”.

Final anticipada

“Cuando hay dos equipos así, los amantes del fútbol lo ven como una final. Un fallo te deja fuera de una competición, así que es una final. Ellos también lo enfocan de esa forma. Hay otras eliminatorias que también hay grandes equipos y la afrontan así”.

La temporada

“Puede ser un plus de presión o de motivación. Cada uno lo afronta como quiera. Focalizamos la temporada en la Champions y no hay margen de error, no estamos para regalar. Vamos a dejarnos todo en el campo pero en el fútbol puede pasar de todo, pero que no sea por actitud”.

Papel como capitán y de Keylor

“El papel de Keylor te lo puede responder él. Cada uno tenemos un rol distinto y todos los roles son importante porque tenemos ese espiritu de equipo y jugamos mejor cuando pensamos colectivamente. Como capitán es de las citas que me gusta y hay que transmitir seguridad desde atrás para que se reproduzca arriba. Ojalá mañana volvamos a seguir con la racha goleadora”.

“Cada uno tendrá su opinión. La de Alves y la de cualquiera es respetable. Mi visión es otra distinta. En casa hicimos coasas bien y otras mal de las que se aprovecharon. Es otra oportunidad de demostrarle al mundo. Hay un 50% entre dos rivales poderosos y es el día para demostrar”.

Experiencia

“Pienso que importa lo táctico y lo anímico. A nivel de concentración y táctica, que es más del entrenador y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Requiere concentración porque un error te puede dejar fuera y hay que estar con los 20 sentidos puestos”.