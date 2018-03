El Madrid no pierde de vista a Sessegnon

Jugar en Segunda división no implica que los más grandes de Europa no te vean, y si no que se lo digan a Ryan Sessegnon. Tal y como ha publicado el diario británico Mirror, el joven lateral izquierdo del Fulham –equipo de la Championship– es una de las piezas más cotizadas del próximo mercado de fichajes estival a pesar también de sus tan sólo 17 años.

Según el citado medio, el internacional de las categorías inferiores inglesas -ya está en la sub’19- está llamando la atención de los equipos más importantes de la Premier. Manchester United y Tottenham fueron los primeros en fijarse en su extraordinaria progresión, como apuntan, aunque en las últimas horas también se habría unido a este doble interés, el del City.

Sin embargo, no serían los únicos clubs que quieren llevarse a Sessegnon este verano. La información destaca que tanto el Real Madrid como el Bayern de Múnich también están siguiendo su progreso, el cuál encajaría en la filosofía que están adaptando en sus proyectos: contratar talentos antes de que sean estrellas mundiales.

El natural de Londres lleva 14 goles y cuatro asistencias en 38 partidos con el Fulham y ya suena para la selección absoluta aunque esté jugando en segunda. Su valor de mercado según la web especializada Transfermarkt se ha disparado hasta los 25 millones de euros por lo que su salida no será barata.

El nuevo Bale

Los distintos medios que se hacen eco de la espectacular temporada que está completando Sessegnon en el Fulham ya le comparan con Gareth Bale. El propio protagonista ya ha respondido a esta supuesta similitud: “Creo que desde que estuvo en el Tottenham como un joven lateral izquierdo, lo he visto por muchos años”.

“La gente me compara con él y es genial ser comparado con alguien como él. Estoy feliz de ser yo mismo y seguir adelante”, agregó en la entrega del premio a futbolista revelación de los London Football Awards.