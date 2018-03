El lateral brasileño del Paris Saint-Germain, Dani Alves, demandó hacer “95 minutos perfectos” ante el Real Madrid en la vuelta de este martes de los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que “un ambiente increíble” no les valdrá de nada si luego ellos no cumplen.

“En la ida quizás nos faltó experiencia porque teníamos un buen control del partido, pero contra un equipo de este nivel nunca te puedes relajar. Hicimos 80 minutos increíbles, pero faltaban otros diez y para llegar lejos en esta competición hay que hacer 95 minutos perfectos“, señala Alves en una entrevista en la web de su club.

El ex jugador del Barcelona pidió “estar concentrados al máximo”. “Tenemos que estar centrados en nuestro objetivo y hay que ser conscientes de que no podemos dejar nada porque enfrente hay un rival de nivel muy alto. No hay otra opción, hay que darlo todo”, remarcó.

“Una atmósfera increíble será insuficiente si no hacemos nuestro trabajo. Un gran ambiente tendrá su importancia, pero debemos estar al nivel de nuestros aficionados. Ellos nos dan la fuerza, sabemos que estarán ahí y queremos pasar por ellos. Tendremos que demostrar que somos intratables en casa”, sentenció el lateral diestro.