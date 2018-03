El Paris Saint Germain continúa con su política de presionar a los árbitros de cara al choque contra el Madrid. Primero fue Unai Emery en sala de prensa y ahora, Antero Henrique, su director deportivo quien en declaraciones al diario L’Équipe, ha pedido “un árbitro de nivel excepcional” para el encuentro de este martes en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Horas después de la publicación de la entrevista se conocía que el alemán Brych pitará el duelo.

Henrique, al que no es muy habitual verles en los medios de comunicación, condenó lo sucedido en el duelo de ida en el Santiago Bernabéu y habla de “falta de respeto” hacia el club parisino: “No fue un partido de jugadores contra jugadores. Hubo influencias del exterior. No quiero seguir porque no quiero que se tome como una excusa. Pero todos los sintieron así. Para mí es una falta de respeto para París, para Francia…”.

“No es sólo en este partido. La temporada pasada ocurrió lo mismo (en la derrota 6-1 ante el Barça). La pregunta es importante: ‘¿Por qué nos sucede tantas veces?’ Todos decimos que este es el partido de la temporada. Así que necesitamos a uno de los mejores árbitros. Allí tuvimos a un árbitro de 44 años y sin mucha experiencia. Sólo se miran los currículos. Queremos un árbitro de nivel excepcional ya que ambos equipos son de nivel excepcional. Esto es lo que pedimos. Hablar de respeto es muy fuerte, pero me pregunto si los colegiados están preparados adecuadamente para trabajar al nivel actual, que es muy alto. La gente habla de nuestras cualidades. ¿Pero qué marca la diferencia? Yo veo que ya nos ha sucedido dos veces…“, añadió.

Para este partido, Emery, no podrá contar su estrella por lesión. “Obviamente no es positivo. Sobre el campo es el mejor jugador del mundo y nos ayuda de manera fantástica. Pero Neymar también nos puede ayudar desde fuera. Por su espíritu, su relación con los jugadores y los fans. Incluso el martes sentiremos que Neymar está con nosotros. Su lesión no es grave, no es una pesadilla. Es cierto que la lesión viene en el momento equivocado, antes del trascendental partido ante el Madrid. Obviamente preferimos jugar este partido con él, pero sus compañeros lo darán todo por él y por el club”.

“¿Emery? Hablamos a final de temporada”

El director deportivo del cuadro galo hizo un llamamiento a todos los franceses para que les apoyen en el decisivo duelo del martes, ya que, según Henrique, “el PSG es el club de Francia. No hay otro club en Francia en la misma situación. Es normal que cada uno tenga su equipo, pero cuando un club representa a Francia, como el Mónaco el año pasado en las semifinales, es como si fuera el equipo nacional. Hoy el PSG es el equipo nacional. Necesitamos millones de seguidores y sentir la energía y la ambición de los fans. Soy optimista para el martes y tendremos un Parque de energía”.

La gran incógnita es saber qué pasará con Unai Emery en el futuro. Su contrato termina al final de la presente temporada y todavía no ha renovado. Si no supera esta eliminatoria es muy posible que no se siente en el banquillo del Parque de los Príncipes la próxima temporada, sin embargo, el responsable de la parcela deportiva del club prefiere no desvelar detalles y asegura que hablarán cuando acabe el curso: “No es un tema para hablar ahora. Él y yo decidimos juntos hablar de ello a final de temporada“.