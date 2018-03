Raiola vuelve a colocar a Pogba en el Madrid: “Nunca digas nunca”

El culebrón Pogba volvió a salir a escena después de su supuesto enfrentamiento con José Mourinho, y ahora toma más forma tras las declaraciones de su representante Mino Raiola. El polémico agente del futbolista francés -además de otros muchos cracks- ha salido al paso de los rumores que le vuelven a colocar fuera del Manchester United… ¡para echar más leña al fuego si cabe!

“¿Si llevaré a Pogba al Real Madrid? Nunca digas nunca. Siempre he dicho que no soy un conductor de taxi, no llevo a nadie a ninguna parte”, empezó diciendo en la televisión italiana Rai Sport aunque el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, revelara poco después del surgimiento de este lance que en la cúpula blanca le habían descartado.

Raiola no confirmó el enfriamento de la relación de su representado Pogba con José Mourinho, a pesar de que lo dejó caer en el mismo medio: “Obviamente, si las cosas no van bien estoy listo para hacer mi trabajo, o encontrar maneras de hacer felices a mis jugadores”.

“Paul no me pidió nada en este momento, es un jugador que por lo general no desaparece sin ganar nada. Todas estas historias sobre guerras entre él y Mourinho no son absolutamente ciertas”, agregó el controvertido agente desvelando que algo hay desde hace poco más de quince días cuándo se filtrara.

El Barça espera novedades

“El mercado nunca debe decir la verdad, nunca dicen nada verídico”, finalizó Raiola para rebajar la tensión. Sin embargo, el Barça no pierde de vista la situación de Pogba y un hipotético traspaso.

Mientras tanto, el agente más controvertido del fútbol comienza a dejar claro que será una próxima ventana de transferencias de verano movidita para sus representados. Donnarumma, Balotelli, y sobre todo el francés, son sus piezas más cotizadas.