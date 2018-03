Los mejores memes del Real Madrid – Getafe

Los memes del Real Madrid – Getafe no tuvieron un claro protagonista. El buen partido realizado por los de Zinedine Zidane no dieron pie a las críticas. Sólo a Benzema que, como de costumbre, no marcó, se le dedicó una imagen, que refleja la desesperación de la afición blanca ante la maa racha de cara al gol del francés.

Nacho fue otro de los protgonistas, junto a Remy. El delantero fue expulsado en los primeros compases de la segunda mitad por una dura acción sobre el defensa madridista, que terminó sangrando. La falta dio lugar a la segunda amarilla para el delantero, que terminó expulsado. Al momento, y circulaba por las redes una imagen en la que ambos jugadores aparecen como si se trataran de dos monos peleando en los Simpsons.

El conjunto azulón, que empató en el Camp Nou, no pudo lograr la machada de hacerlo también en el Bernabéu, lo que provocó que muchos compararan su actitud sobre el césped de Chamartín con la de un gato; mientras que en la otra ocasión, bien parecían rugir en lugar de maullar.