Kroos y Modric, límite 48 horas

Toni Kroos y Luka Modric son a día de hoy el mayor dolor de cabeza para Zidane. El conjunto blanco juega este sábado ante el Getafe, pero la realidad es que en el vestuario merengue todos piensan en la decisiva cita del martes ante el PSG en París. Un encuentro que marcará el devenir de la temporada del Real Madrid, una cita clave a la que Modric y Kroos tienen muy difícil llegar.

El primero de ellos sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y no se entrenó este viernes con el resto del grupo en Valdebebas, por lo que sigue sin estar al cien por cien. Por su parte, el mediocentro alemán se lesionó en el encuentro de ida ante el PSG. Sufrió un esguince de rodilla que le mantiene apartado y sin poder ejercitarse con sus compañeros, de ahí que la preocupación en el seno del Real Madrid vaya in crescendo.

Zidane no quiere riesgos

Y es que cada minuto que pasa, Kroos y Modric tienen más difícil llegar al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en París. “Marcelo puede estar mañana con nosotros. De Kroos y Modric no te puedo decir mucho, yo quiero a los jugadores al 100%”, explicó Zidane en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe. El entrenador francés quiere apurar hasta el entrenamiento del lunes en París para comprobar cómo están ambos un día antes del duelo. Esa es su idea, pero si el croata y el alemán no mejoran ni viajarían, pues Zidane tiene muy claro desde que se hizo cargo del Real Madrid que no le gusta arriesgar con jugadores tocados. Y las pocas veces que lo ha hecho no le ha salido del todo bien, como con Bale en el Clásico de la primera vuelta.

La duda es quién actuará en el centro del campo junto a Casemiro si ninguno de los dos se recupera a tiempo. Lo normal sería que Zidane apostara por Kovacic, un jugador con un despliegue físico importante y trabajador, a la vez que puede dar salida al balón en conducción y encontrar líneas de pase. Eso implicaría que el francés apostara con un esquema con dos extremos para que ayuden a los laterales, por lo que Asensio, Bale y Lucas Vázquez se jugarían dos puestos.